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OSVNRUO SE NA PRVI MEČ

Hrgović o Duboisu: On nije moja razina, sigurno ću ga razbiti...

Piše Jakov Drobnjak,
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Hrgović o Duboisu: On nije moja razina, sigurno ću ga razbiti...
Foto: John Sibley
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Hrgović traži osvetu: Dubois ga je opet nokautirao, a Hrvat odmah izazvao na revanš za ujedinjenje pojaseva

Admiral

Daniel Dubois (29) ponovno je svladao Fabija Wardleyja (31) i obranio naslov svjetskog prvaka prema WBO verziji. Britanac je u londonskoj O2 Areni slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi, a njegovu pobjedu iz prvog reda pratio je Filip Hrgović, koji sada želi osvetu za jedini poraz u profesionalnoj karijeri.

Hrgović je upravo u toj dvorani prije dva mjeseca osvojio IBF-ov pojas pobjedom protiv Mosesa Itaume. Nakon Duboisove pobjede ušao je u ring sa svojim naslovom i javno ga izazvao na revanš, koji bi ujedno bio i borba za ujedinjenje svjetskih pojaseva.

Hrgović je ponudio nekoliko termina između ožujka i svibnja iduće godine, a Dubois je nakon početne šutnje odgovorio: "Bilo kad, bilo gdje!"

Hrvatski boksač potom je za DAZN komentirao njihov prvi međusobni meč iz lipnja 2024. godine, u kojem je poražen prekidom.

- Od prve runde imao sam velike posjekotine na oba oka i usprkos svemu tome pobjeđivao sam u tom meču. Ako budem zdrav, 100 posto sam siguran da ću razbiti ovog tipa. Nije na mojoj razini, spor je. Ima dobar direkt, to mu moram priznati. Bez obzira na to, ubit ću boga u njemu - rekao je Hrgović.

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