PROPUSTIO PRILIKU

Hrgović odbio meč za izazivača! Evo tko će na Franka Sancheza

Piše Josip Tolić,
Hrgović odbio meč za izazivača! Evo tko će na Franka Sancheza
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Filip Hrgović odbio eliminator, Daniel Dubois uskočio protiv Sancheza. Hoće li Hrgović uspjeti ostati u igri za vrh teške kategorije

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović odbio je nastup u IBF-ovom eliminatoru, izvijestio je britanski Sky Sports. Umjesto njega meč protiv Kubanca Franka Sancheza prihvatio je Daniel Dubois. To Hrgoviću ostavlja neizvjesnu budućnost i prisiljava ga da traži alternativne puteve kako bi ostao relevantan u vrhu teške kategorije.

Hrgović se smatrao glavnim kandidatom za borbu s Frankom Sanchezem u eliminacijskoj borbi za izazivača za naslov. Daniel Dubois, za kojeg su mnogi očekivali da će odbiti, prihvatio je meč protiv Sancheza nakon što su ga odbili Hrgović, Efe Ajagba, Moses Itauma and Richard Torrez Jr, i tako preuzeo poziciju u eliminatoru. On vjeruje da bi pobjeda nad Sanchezem znatno povećala njegove šanse za još jedan pokušaj svladavanja svjetskog prvaka Oleksandra Usika. Detalji borbe moraju biti dogovoreni do 22. listopada.

Većina boksača iz samog svjetskog vrha ima dogovorene mečeve ili jasne planove koji ne uključuju Hrgovića. Pobjeda protiv Zagrepčanina nosi ograničen benefit po pitanju rang-ljestvica, dok poraz može mnogo koštati, zbog čega je on sada manje poželjan protivnik za velik broj boraca. Posljednju je borbu protiv Davida Adeleyea Filip odradio 16. kolovoza, zadobio je pritom ozbiljnu posjekotinu iznad oka i očito nije spreman poremetiti pripreme za tako važan meč tako skoro.

Filipu su izvjesne dvije opcije. Jedna je nadati se otkazivanju ili ozljedi koja bi otvorila mjesto u eliminatoru. On je već ulazio u zamjenski meč kao protiv Joea Joycea i upisao tehnički nokaut. Druga je prihvatiti slabijeg protivnika manje reputacije da ostane u ritmu i zadrži aktivnost dok ne nastupe bolje mogućnosti.

