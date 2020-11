Hrgović šapnuo Bookeru: 'Ti si prestar', ovom nije bilo do šale

Čudio se Hrgović kako mu protivnik ostaje na nogama nakon što je popio više od 70 udaraca u prve četiri runde, a nakon što je sudac prekinuo meč dohvatio je Bookera i nasmijao komentatore

<p>Neće čuti posljednje zvono, prognozirao je <strong>Filip Hrgović</strong> (28) prije nekoliko dana u najavi meča s <strong>Rydellom Bookerom</strong> (39) u Hollywoodu na Floridi i bio u pravu.</p><p>Amerikanac koji je odležao 12 godina u zatvoru zbog preprodaje droge bio je nedorastao protivnik Hrgoviću. Jednom je prilikom bio glavni sparing partner, a Filip je u ovom meču, nakon kojega je došao do čistih 12-0 u profesionalnoj karijeri, izgledao kao da sparira.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Hrgović udara</b></p><p>Jer odsjela su na tijelu i glavi u nešto više od 12 minuta čak 73 udarca u 210 pokušaja, dok je Booker njega pogodio tek 10 puta u 68 pokušaja.</p><p>Nakon 40-ak sekundi pete runde sudac je označio kraj meča zbog silnih udaraca u glavu koje je Booker pretrpio, a Filip je počeo slaviti sa svojim trenerom, Kubancem Pedrom Díazom.</p><p>Obojica su čestitala Bookeru na dobrom držanju, a onda ga je Hrgović zagrlio i rekao mu:</p><p>- Dobar posao suca, čovječe. Ti si prestar, nisam te htio više ozljeđivati...</p><p>Bookeru baš i nije bilo do šale pa se othrvao iz njegova zagrljaja i odgurnuo ga, ali sve je završilo u pozitivnom raspoloženju.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1325272566244794373" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Da, čini se da je nakon lijepih 12-0 napokon vrijeme za nekog starijeg. A Hrga zna i koga bi idućeg.</p><p>- Još moram malo napredovati i imati prije meča s Wilderom, Furyjem ili Joshuom nekoliko težih imena, nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati meč? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian White, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora... To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji - rekao je Filip.</p>