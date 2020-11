Bivši robijaš pomeo je pod! Evo kako je Filip razbio Amerikanca

Vidjelo se od početka da Booker nije Hrgovićeva klasa, a jedino je iznenađenje što je u ringu preživio do početka pete runde. Sudac je htio spriječiti moguće teže posljedice po njegovu glavu i označio kraj

<p><strong>Rydell Booker</strong> (39) uspio je u manje od 13 minuta primiti 73 udarca <strong>Filipa Hrgovića</strong> (28), većinu njih u glavu, i ipak ostati stajati, no sudac je u nakon 40-ak sekundi pete runde prekinuo mučenje za Amerikanca kako ga hrvatski majstor ne bi ozbiljnije ozlijedio.</p><p>Bila je to laka zadaća za Hrgu i 12. pobjeda u 12. profesionalnom meču do koje je došao lijepim boksanjem, ne tražeći brzi nokaut. A ključan je posao napravio krajem druge runde.</p><p>Potisnuo je na konopce bivšeg robijaša, koji je proveo 12 godina u zatvoru zbog preprodaje droge, snažnim direktima i serijom lijeva, desna, lijeva. Poteturao je Booker pa do kraja runde bacio Bookera u još jedan nokdaun desnim direktima. Spasilo ga je zvono, a onda je Hrga ipak potegao ručnu.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Hrgovićeva rušenja u drugoj rundi možete pogledati <a href="https://sportnet.rtl.hr/vijesti/544647/rtl-video/video-snazna-hrgoviceva-serija-i-booker-je-na-podu/" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Otvarao je pomalo Bookerov gard u trećoj i četvrtoj rundi i djelovao kao da je na sparingu. Tek bi pokoji zalutali pokušaj stigao s druge strane, a Filip je cijelo vrijeme lijepo boksao, kao da je htio dobro se zagrijati.</p><p>Krajem četvrte runde sudac je vidio kamo to ide, upozorio je Bookera da mora nešto poduzeti ili će označiti kraj meča jer mu Hrgović zadaje previše udaraca u glavu. I pokušao je Amerikanac nešto početkom pete, ali sve je ostalo samo na pokušaju.</p><p>Filip je nastavio tamo gdje je stao i sudac je nakon 40-ak sekundi odlučio da je to kraj. Zagrlio je Filip protivnika i čestitao mu, kao i njegov trener, Kubanac <strong>Pedro Díaz</strong>, ali Bookeru baš i nije bilo do čestitki. Uz polusmiješak, odgurnuo je Hrgovića nakon što mu je Filip poručio:</p><p>- Sudac je napravio dobar posao. Prestar si...</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Prekid meča i Hrgovićevu pobjedu možete pogledati <a href="https://sportnet.rtl.hr/vijesti/544648/rtl-video/video-trenutak-prekida-booker-je-bio-poput-vrece-za-udaranje/" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Tek je drugi put Hrgović morao ostati u ringu do pete runde, jedino je Kevin Johnson u Draženovu domu izbjegao prekid, a zadnja je četiri meča Hrga rješavao najkasnije u trećoj.</p>