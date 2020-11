'Puno je Instagram boksača koji samo pričaju! Nitko ne bi htio potpisati meč s El Animalom...'

Svaka čast Bookeru koji je imao težak život, vratio se i ovako boksao, rekao je Filip nakon pobjede prekidom na Floridi pa otkrio potencijalnih protivnika: "Ajmo, dečki, potpišite ugovor!"

<p>Hvala Bookeru što je prihvatio ovu borbu. Imao je težak život i vratio se na ovaj nivo. Mislim da mi je izvedba bila dobra, od prve runde dizao sam ritam, bacao puno udaraca i mislim da je bilo dobro što je sudac prekinuo meč, rekao je <strong>Filip Hrgović</strong> (28) nakon 12. pobjede u 12. profesionalnom meču.</p><p>Hrvatski teškaš nije imao problema protiv čovjeka na pragu petog desetljeća života koji je čak 12 godina proveo u zatvoru zbog preprodaje droge. Rušio ga je u drugoj i bombardirao mu glavu, a sudac je nakon 40-ak sekundi pete runde odlučio prekinuti mučenje za 39-godišnjeg Amerikanca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrga pjeva Thompsona</strong></p><p>- Baš je težak, mislio sam da će pasti puno prije. Trebao sam ga pustiti da me više udara i da mu uzvratim kontre. Stalno se pokrivao gardom, ali odradio sam dobar posao - rekao je Hrga u TV-prijenosu i nastavio:</p><p>- Bio je dobar sparing partner, ali se popravio od toga. Ima gotovo 40 godina i svaka čast što je ovako dobro boksao.</p><p>Što dalje, glasilo je pitanje voditelja. Filip bi se u svakom slučaju do kraja godine trebao još jednom pojaviti u ringu.</p><p>- Volio bih se boriti protiv najboljih u kategoriji. Bit će teško menadžerima da mi dogovore meč. Ajmo, dečki, potpišite taj ugovor - vikao je Hrga pa nastavio:</p><p>- Nestrpljiv sam, imam dugu amatersku karijeru i osjećam se spreman. Želim težak meč. Puno je Instagram boksača koji samo pričaju, a nitko ne želi potpisati ugovor za meč s El Animalom.</p><p>Nije to izrijekom spomenuo, ali jasno je da je Hrga mislio na <strong>Alena Babića</strong> (29), teškaša s kojim gaji veliko rivalstvo i koji ga često spominje na društvenim mrežama. Pa je tako, prije nekoliko dana, napisao:</p><p>"Dakle, ipak znaš izgovoriti moje ime. Baš te lijepo čuti iz tih duck face usta, to mi daje erekciju. Napravit ću što god treba da te dovedem u ring sa Savageom. Pokazat ću cijelom svijetu kako tretirati neuke nasilnike".</p><p>Jesu li mu na vidiku Deontay Wilder, Tyson Fury ili Anthony Joshua, upitali su ga.</p><p>- Još moram malo napredovati i imati prije nekoliko težih imena, nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati meč? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian White, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora... To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji - zaključio je Hrga.</p><p>Vidjet ćemo što će mu promotor dati za 13. prepreku. Vrijeme je za jednog ozbiljnog suparnika.</p>