Hrgović se zahvalio Joshui pa otkrio: Trebao sam se boriti, ali ponuda je odjednom 'nestala'

Filip Hrgović (31, 17-0) je 23. prosinca u Rijadu nokautirao Marka De Morija u prvoj rundi i dao do znanja boksačkim vlastodršcima da je stiglo vrijeme da mu osiguraju borbu za pojas. A izbjegavaju ga već dugo, još od kolovoza 2022. godine kada je pobijedio Zhileija Zhanga (40, 26-1) sudačkom odlukom i zaradio status obaveznog izazivača po IBF-u.

Trenutni vlasnik tog pojasa je Oleksandr Usik, ali Ukrajinca čeka supermeč protiv Tysona Furyja u svibnju pa je jasno da ćemo nakon toga, bez obzira tko god pobijedio, gledati i revanš između ovog dvojca. To znači kako će hrvatski boksač opet izvisiti i zato se morao okrenuti drugim opcijama. Jedna od njih je bio Anthony Joshua, ali i on je nedavno odbio Hrgu, prihvatio meč protiv Francisa Ngannoua i nokautirao ga. Za razliku od Furyja koji je Kamerunca pobijedio tek na bodove, Britanac ga je riješio već u drugoj rundi.

- Drago mi je. Anthony Joshua je obranio naš sport, hvala mu. Fury je osramotio naš sport svojom izvedbom, nije bio spreman i podcijenio je Ngannoua. Joshua je branio boje našeg sporta i hvala mu. Ipak, nisam impresioniran Joshuinim nastupom. Ono što sam očekivao, to se i dogodilo - rekao je Hrgović nakon što je Joshua pobijedio Kamerunca.

Već nekoliko mjeseci priča se o meču Hrgovića i Joshue koji nije zaživio, ali Hrvat se i dalje nada.

- Nadam se. Nije do mene, sve je na njemu. Želim se boriti s njim kad god, ali ne radi se ovdje o meni. Riječ je o razmaženim zvijezdama. On je zvijezda i on će odlučiti. Ja sam spreman. Nema nikakvog razloga da ne dođe do te borbe nakon što titula ostane upražnjena poslije borbe Fury-Usik. Čini mi se da Joshui nije stalo do titule nego do novca.

Hrgović je prokomentirao i pobjedu Josepha Parkera protiv Zhileija Zhanga. Boksač iz Novog Zelanda je tako postao privremeni vlasnik WBO pojasa. Priznao je da je njemu prvo bio ponuđen meč protiv Parkera, što je on prihvatio, ali odjednom je ponuda nestala.

- Ja sam bio jedna od opcija za Josepha Parkera na tom eventu. Pitali su me želim li se boriti, a ja sam rekao: ‘Naravno da se želim boriti!‘. Ali, ta ponuda nestala je nakon toga, odjednom! On se također htio boriti sa mnom, obojica smo htjeli taj meč. Ja sam čak i započeo trening kamp za njega, sve sam organizirao, a onda je to propalo - kazao je Hrgović kojem sada predstoji trenirati i čekati novu ponudu.