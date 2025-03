Hrgović: Slijedi Rijeka kojoj se želimo osvetiti za poraz u Kupu

Nogometaši Hajduka pobijedili su Goricu 2-1 na domaćem terenu u utakmici 25. kola HNL-a. Splićani su poveli u 22. minuti kada je Jan Mlakar zatresao mrežu gostiju. U 68. minuti Hajduk je povećao vodstvo nakon što je Šimun Hrgović uputio udarac, a Ivan Banić nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu i postigao autogol. Gorica je u 92. minuti smanjila zaostatak golom Martina Šlogara, ali nije uspjela doći do izjednačenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Hajduk - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Iznimno teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme, bili smo nekako daleko od njihovih igrača. Pobijedili smo, prvi smo i idemo dalje - započeo je Mlakar.

Vaš gol je otvorio utakmicu?

- Sretan sam zbog toga, ali više mi znače ova tri boda nego gol. Znamo u kakvoj smo situaciji, koliko je još do kraja i svaka nam je pobjeda bitna. Znači mi puno gol, jer iza mene je jedno razdoblje u Italiji gdje nisam puno igrao, ali sam uvijek bio miran i vjerovao u sebe. Nisam tražio gol, jer kad tražite previše, onda to ne dolazi.

Dobili ste priliku od prve minute i odmah zabili?

- Radim svaki trening na maksimumu, a trener odlučuje hoće li mi dati minutažu i koliku. Sretan sam što sam mogao pomoći ekipi.

Osjećate li grč u momčadi?

- Teško je to objasniti, ali već se događalo da padnemo u zadnjih nekoliko utakmica, možda je to od želje. Mislim da smo sada iskusni i da se to neće ponoviti. Idemo iz utakmice u utakmicu. No, ne smijemo se bojati i moramo igrati opušteno, jer smo tada najbolji.

Hajduk i Gorica sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Je li teže igrati utakmice protiv zahtjevnijih protivnika ili ove u kojima se već unaprijed upisuju bodovi?

- Svaka je utakmica bitna, iako to zvuči kao klišej. Možda su lakše i ove jače utakmice, ali sve su bitne. Vidimo da je prvenstvo izjednačeno i da jače ekipe gube bodove protiv slabijih, na papiru.

U Rijeku odlazite kao prvoplasirana momčad?

- Bitna su ova tri boda, pokazali smo da možemo, inače ne bismo bili na toj poziciji. Stojimo jedan uz drugoga, a to nam je najveća snaga - zaključio je strijelac prvog gola Hajduka.

Hrgović, iako se neće upisati kao strijelac drugog i pobjedonosnog gola Hajduka, najviše je zaslužan za njega.

- Loše smo ušli u utakmicu, iako smo postigli pogodak, prelagano su nam izlazili iz presinga. Na poluvremenu smo se dogovorili da trebamo biti agresivniji i izdržali smo do kraja - započeo je Hrgović.

Gorica je u drugom poluvremenu pokušavala nešto više, ali vi ste strpljivo čekali prigodu i odapeli s 20 metara.

- Lijepo su me pronašli, zabio sam svoj prvi gol, nebitno piše li mi se ili ne, glavno je da smo uzeli tri boda.

Hajduk i Gorica sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako je bilo igrati bez Livaje? Je li bilo nekih motivacijskih govora?

- Nije bilo nikakvog govora, mi smo ekipa i trebamo si međusobno vjerovati. Bio to Livaja ili Mlakar, koji je danas zabio.

Je li bilo velikog pritiska zbog težine utakmice?

- Jest, ali kao i u svakoj utakmici za Hajduk. U Rijeku idemo kao prvi na tablici i to moramo opravdati.

Hajduku odgovara igrati te velike utakmice?

- Da, iako smo izgubili na Poljudu protiv Rijeke, tako da im se imamo za što osvetiti. Idemo gore po pobjedu i vjerujem u svoju momčad - zaključio je Hrgović.