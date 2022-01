It's on!

Slavodobitno je objavio Filip Hrgović u četvrtak navečer pa pojasnio:

- Tony Yoka službeno je prihvatio izazov da se bori sa mnom za obaveznog izazivača prvaka po IBF federaciji.

Dakle, ako se ne umiješa korona virus, ozljeda ili neka druga viša sila, Hrga je dočekao meč profesionalne karijere. Meč koji će ga vinuti među top 10 teškaša i na prag borbe za pojas svjetskog prvaka ili ga zakucati još dublje u drugi, treći red. U čekaonicu, čistilište.

I opet mu na tom putu do visina, kao u amaterskoj karijeri stoji francuski vršnjak.

Obojici je 29 godina, Hrga ima 14 pobjeda (12 nokautom) u 14 profi borbi, Yoka 11 pobjeda (9 nokautom) u 11 borbi. Po Boxrecu Yoka je 20., a Hrgović 37. teškaš svijeta. Po IBF-u Hrgović je treći izazivač prvaka Usika, a Yoka peti. Po WBO verziji Filip je 11., Tony 13. izazivač, po WBC-u Filip deveti, Tony 11., a po WBA Filip 12., a Tony 15. Dakle, najjače svjetske organizacije više ga cijene.

- To je to, sretno i pametno. Od Rija si puno bolji i opasniji boksač. Kvalitetu ima i on, ali prednost dajem tebi. Ovo će biti velika psihološka borba, a tebi želim da ga spustiš na zemlju, jer je strašno arogantan, bahat i prgav - poručio mu je Stjepan Božić, dok su poruke podrške na Hrginu objavu stavili i Ante Delija, Ivan Dijaković, njegovi promotori Sauerlandi...

Iza Yoke je jača mašinerija, zato je izgledno da borba bude u Francuskoj, gdje je bila i zadnja njegova borba, protiv Petra Milasa. Trebao se 15. siječnja boriti s Martinom Bakoleom, ali borba je otkazana, a Yoku su prozivali i Joe Joyce i Anthony Joshua.

Bit će im to treća borba. Hrgović je pobijedio u finalu Svjetskog prvenstva mladih 2010. godine (kada je u polufinalu srušio i Josepha Parkera), Yoka oba puta na velikoj seniorskoj sceni. U četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2015. i u polufinalu Olimpijskih igara 2016. Oba je ta zlata osvojio Francuz.

Vrijeme osvete. I ulaska u društvo najvećih, za rukavicu u lice Oleksandru Usiku!