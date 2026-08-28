Hrgović uoči najvažnije borbe karijere: Posvetit ću je ocu...

Pred hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem (34) je najveća borba karijere. Još je samo jedan dan ostao do meča u londonskoj O2 areni gdje se bori za titulu IBF prvaka i prvu hrvatsku titulu teškaškog prvaka, a na tom putu stajat će mu mladi 21- godišnje Moses Itauma kojemu tepaju 'novi Tyson'.

U Londonu je održana konferencija uoči meča, a jedan od britanskih novinara upitao je Hrgovića razmišlja li svakog dana o pokojnom ocu koji mu je bio velika podrška i oslonac tijekom karijere.

- Ovu ću borbu posvetiti svom ocu. Ako, nadam se, uz Božju volju, pobijedim, on će biti ponosan na mene u raju. Bio je moja najveća podrška i volio me najviše na cijelom svijetu. Vjerujem da je ponosan na mene - emotivno je izjavio Hrgović.

Podsjetimo, njegov otac Pero Hrgović preminuo je u 67. godini života sredinom travnja 2022. neposredno prije Filipove borbe sa Zhileijem Zhangom. Ta borba je bila odgođena, a 'El Animal' se u ring vratio već četiri mjeseca kasnije i pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom.

Borba Hrgovića i Itaume bit će glavna na priredbi u subotu, a ekskluzivna prava prijenosa ima DAZN. Više detalja o tome kako i gdje gledati borbu pročitajte OVDJE.