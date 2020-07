Hrgović: Whyte nije moja klasa, puno sam bolji boksač od njega

Iduću borbu imam 26. rujna u SAD-u, suparnik će biti jedan od petorice ponuđenih Amerikanaca, među potencijalnima su i Washington i Franklin, otkrio je Filip

<p>Dva tjedna sam se odmorio pa sam se jako zaželio boksa, rekao je Filip Hrgović (28) u Puli na Fav Betovom eventu.</p><p>A onda je otkrio:</p><p>- Iduću borbu imat su 26. rujna u SAD-u. Još ne znam grad ni protivnika, u igri su petorica Amerikanaca i kamp može početi.</p><p>Svi petorica su, kaže, borci top ranga:</p><p>- To su borci iz svjetskog top 15, 20. Spominje se Gerald Washington (38 godina, omjer 20-4-1) i Jermaine Franklin (26 godina, omjer 20-0), u svakom slučaju mi je to nova stepenica u karijeri. Veselim se, cijelo vrijeme govorim da mi treba protivnik takvog ranga, koji iz mene može izvući najbolje - objasnio je Hrga za RTL.</p><p>Bit će mu to 11. profesionalna borba. Dosadašnjih je deset pobijedio.</p><p>Nedavno je Dillian Whyte (32 godine, 27-1-0) za Novu TV izjavio kako bi volio doći u Hrvatsku na meč s Hrgovićem i pobijediti ga.</p><p>- Whyte bi za mene bio jack pot, on je među top pet teškaša svijeta trenutačno. Ali nikad on ne bi prihvatio mene, ja sam mu rizik. Blizu je borbe za svjetsku titulu i poraz od mene bi ga bacio natrag - rekao je Hrgović pa nastavio:</p><p>- Popularniji je od mene i bolje rangiran, ali boksački, Whyte nije moja klasa. Nije amaterski mogao biti ni prvak Engleske, a ja imam olimpijsku medalju, bio sam europski prvak i puno sam bolji boksač od njega. Bio bih jako sretan da se taj meč dogovori.</p><p> </p>