Hrgović žestoko po Itaumi: Ne dajem ti poštovanje. Tebi je sve na pladnju, za Hrvata ih 'zaboli'

Filip Hrgović (34, 20-1) će se 29. kolovoza boriti za titulu prvaka po IBF verziji. Protivnik mu je, kako mu tepaju Britanci, "mladi Tyson" - Moses Itauma (21 godina, 14-0). Borba koja sama po sebi "miriše" na spektakl, dobila je novu notu kada je u utorak potvrđeno da će pobjednik postati svjetski prvak. Boksat će u londonskoj O2 areni, a sada je obavljeno novo sučeljavanje. Objavio ga je DAZN, koji će prenositi borbu, a bilo je vatreno.

- Hrgović ima bolji rezime od svih boksača koje sam dosad pobijedio i rangiran je bolje od mene, tako da je ovo svakako iskorak za mene. Nužan iskorak ako da bih stigao tamo gdje želim biti. Vjerujem da mogu riješiti slagalicu koju donosi Filip Hrgović - počeo je Itauma.

Zatim se Hrgović osvrnuo na borbu.

- Smatram da sam najbolji protivnik s kojim se on dosad susreo, smatram da nikada dosad nije bio u ringu s nekim kao što sam ja, s nekim tko posjeduje toliko iskustva, izdržljivosti, tvrdoće i snage. Idemo vidjeti koliko je dobar. Svi govore da je buduća superzvijezda, budući Lennox Lewis, pa idemo to provjeriti. Zasad nisam impresioniran. Moram vidjeti više da bih znao je li on uistinu "real deal" - rekao je "El Animal".

Upitan je zatim zašto nije impresioniran.

- Nikad ga nisam vidio da je primio pravi udarac, nikad ga nisam vidio u opasnoj situaciji i kako se muči. U njegovoj boksačkoj karijeri i u njegovom životu sve je bilo lagano. Bio je juniorski svjetski prvak, kao što sam to bio i ja, ali ja sam imao teško putovanje kroz amatere na elitnoj razini, kroz WSB, a onda i među profesionalcima. Borio sam se kao lav da bih došao u ovu poziciju. Ja sam iz male zemlje gdje boksa nema ni na mapi. Naravno da je i on naporno radio, ali njegov je put bio znatno lakši nego moj - rekao je Hrgović.

Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

Odgovorio mu je Itauma.

- Ne dira me to što govori jer ćemo se mi na koncu boriti jedan protiv drugog i imat će priliku saznati jesam li mekan. Hrgović ne zna moju priču. Moj put definitivno nije bio lagan. On je svoju reputaciju zaslužio i ja mu na tome odajem poštovanje, kao i na tome što je postigao mnoge stvari koje ja nisam postigao. Ali, recimo, Dillian Whyte je radio svoje u boksu dok ja još nisam ni počeo trenirati, stoga se ovdje ne radi o tome koliko dugo nešto radiš, nego koliko dobro to radiš.

Nakon rasprave o tome tko može primiti udarac i nekoliko tenzija, Itauma je stao na žulj hrvatskom borcu.

- Hrgoviću, gdje si ti bio s 21 godinom? A ja kada sam imao 20 godina, ti si boksao na mom "undercardu". Pokaži malo poštovanja - rekao je Itauma.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Hrgović je na to dao žustar odgovor.

- Da sam ja Britanac, ti bi boksao na mom "undercardu"! Zamisli da nisi iz Slovačke došao u Veliku Britaniju, zamisli da si ostao tamo... Pa nitko ne bi znao za tebe! Ti si iz Velike Britanije, imaš sve. Bio si juniorski prvak svijeta, bio sam i ja, ali nikoga za to nije bolio k***c jer sam ja Hrvat. To je potpuno drugačije. Ja ti ne pokazujem nepoštovanje, ali ovo su činjenice. Drugačije je kad dolaziš iz Hrvatske i Velike Britanije, ovo je najveća boksačka zemlja na svijetu i lako vam je raditi superzvijezde - rekao je Hrga pa dodao:

- Ne dajem ti nikakav respekt. Vidjet ćemo sve. Meni ne možete prodati tu priču. Ako me pobijediš kao što si pobijedio McKeana i ostale dečke, čestitat ću ti, pružiti ruku i pokazati poštovanje. Priznat ću da si veliki sljedeći boksač teške kategorije.