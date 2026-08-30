HRGOVIĆEVA ŽELJA Evo tko je Agit Kabayel, njemački Kurd koji je u ringu izazvao Hrgu

Filip Hrgović (34, 21-1) nije dugo slavio. Tek što je u devetoj rundi zaustavio Mosesa Itaumu i osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka, hrvatski je boksač već pogledao prema sljedećem cilju. U ringu mu se pridružio Agit Kabayel (33 godine, 27-0), aktualni WBC-ov prvak, koji je došao čestitati novom svjetskom prvaku po IBF-u. Umjesto običnog rukovanja, dobili smo najavu potencijalnog spektakla.

- Želim ujedinjenje titula. Želim Daniela Duboisa (svjetski prvak po WBO-u, op. a.), želim i Agita Kabayela. Frank Sanchez može čekati - poručio je Hrgović nakon pobjede.

Kabayel nije bježao od izazova. Dapače, odmah je prihvatio.

- Zašto ne? Organizirajmo tu borbu. Spreman sam, borim se protiv svakoga. Kurdska snaga protiv hrvatske snage. Zašto ne? Idemo - odgovorio je Nijemac.

Foto: Peter Cziborra

Ako se borba dogodi, ulog bi bio ogroman. Hrgović bi stavio IBF pojas, a Kabayel WBC naslov, što znači da bi pobjednik napravio veliki korak prema ujedinjenju teškaških titula. Problem je što Hrgovića prvo čeka obvezna obrana protiv Franka Sancheza. Kubanac je pristao odstupiti kako bi se održao meč s Itaumom, a zauzvrat je dobio pravo napasti pobjednika.

Kabayelova priča posebno je zanimljiva. Rođen je 1992. u Leverkusenu, a odrastao je u Bochumu, u industrijskom srcu njemačke pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije. Njegovi su roditelji iz Turske, a Kabayel otvoreno govori o kurdskim korijenima.

Bio je europski prvak, a veliki iskorak napravio je 2023., kad je kao autsajder nokautirao snažnog Rusa Arslanbeka Mahmudova u četvrtoj rundi. Godinu poslije zaustavio je Franka Sancheza u sedmoj rundi, a potom je u veljači 2025. nokautirao i Zhileija Zhanga u šestoj rundi. Nakon toga osvojio je WBC-ov privremeni naslov, a odlaskom Oleksandra Usika postao je punopravni svjetski prvak. U siječnju ove godine obranio je pojas protiv Damiana Knybe prekidom u trećoj rundi.

Kabayel već ima iskustva s Hrvatima. Borio se protiv Zagrepčanina Agrona Smakićija. U ožujku 2023. njih su dvojica boksala u Bochumu za upražnjeni europski naslov, a Smakići je u drugoj rundi ozbiljno uzdrmao Kabayela te ga srušio. Nijemac je jedva preživio tu rundu, no Smakići je potrošio previše energije. Kabayel se oporavio, preuzeo kontrolu i u trećoj rundi zaustavio Agrona.

Kabayel je čak 19 borbi pobijedio nokautom. Ako se poklope interesi, mogla bi borba Kurda i Hrgovića postati jedna od najvećih u teškoj kategoriji u zadnje vrijeme.