Najbolje rangirani hrvatski boksač Filip Hrgović (28, 12-0-0) sigurno će u ring protiv Michaela Huntera (32, 19-1-1)! To smo znali već neko vrijeme, no nismo lokaciju i mjesto događaja. A to bi trebali saznati kroz nekoliko dana budući da su promotori okončali 'purse bid', odnosno, tko će dobiti prava na organizaciju borbe, a to je u ovom slučaju dobio "Matchroom Boxing" na čelu s Eddiejem Hearnom.

Što je 'purse bid'? Ovaj termin uobičajen je u boksačkom svijetu kada su u igri veliki okršaji, a funkcionira tako da promotori s obje strane šalju ponudu s ukupnim iznosom novca kojim će se financirati honorari boraca, ali i naknada boksačkoj organizaciji pod kojom će se odviti borba, a to je u ovom slučaju IBF.

Kako funkcionira? Koja strana pošalje bolju ponudu, njoj će u konačnici i pripasti organizacija meča. No, IBF može u slučaju nezadovoljavajuće ponude pozvati i druge zainteresirane promotore da se uključe u organizaciju borbe.

Hearnov 'Matchroom Boxing' je pobijedio s ponudom od pola milijuna eura za predstavu, a Hrgović će od toga dobiti 40 posto. Dakle, oko 200 tisuća eura, dok će ostalih 60 posto (300 tisuća eura) pripasti Hunteru.

Sad kada je sve dogovoreno, ostaje samo da promotor kojem je pripala organizacija borbe objavi datum i vrijeme predstave. Hrga će do tada nastaviti marljivo trenirati u trening-kampu u Miamiju s trenerom Pedrom Diazom.

Podsjetimo, pobjedniku će biti osigurana pozicija obveznog IBF-ovog izazivača, a tu titulu u ovom trenutku drži Britanac Anthony Joshua.