Hrvat iz Rubina: HNS me nije zvao, dobit ću rusku putovnicu

Trenutačno radim na tome da dobijem rusku putovnicu, imam ruske agente i žele mi srediti papire kako ne bih bio stranac, kazao je Silvije Begić, hrvatski branič iz Rubina i suigrač Filipa Uremovića

<p>Hrvatski stoper <strong>Silvije Begić</strong> (27) već neko vrijeme nastupa za ruski <strong>Rubin </strong>iz Kazanja. Tamošnji mediji svrstavaju ga u najuži krug najboljih braniča lige, a suigrač mu je i hrvatski reprezentativac <strong>Filip Uremović</strong> (23).</p><p>Uremović je ujedno i kapetan Rubina te, kad ne pokriva poziciju desnog beka, Begićev partner u srcu obrane. Begić je u Rubin došao iz Orenburga za 1,2 milijuna eura, ove sezone odigrao je već deset utakmica i zabio jedan gol i za njegove usluge zanimaju se jaki klubovi.</p><p>Rođen je u <strong>Posušju</strong>, a 1. HNL okusio je u zaprešićkom Interu. Kolegama sa <a href="https://sportsport.ba/fudbal/begic-reprezentacija-rubin/380880" target="_blank">SportSport.ba</a> kazao je kako ga nisu zvale niti Hrvatska niti Bosna i Hercegovina.</p><p>- Nikad me nitko nije kontaktirao. Nadao sam se dok sam još igrao u Orenburgu. Pružao sam sjajne partije, očekivao neki kontakt, ali - ništa. Imam bh. i hrvatsku putovnicu. Više se o meni pisalo u Hrvatskoj, možda u BiH nisu ni znali da imam bh. putovnicu. U BiH sam rođen, prijavljen. Govorio sam ranije, tko me prvi pozove, ja ću se odazvati. Međutim, nitko nije zvao. Možda su me i pratili pa vidjeli da sam se ozlijedio. Ne znam, uglavnom, nitko me nije kontaktirao - priznao je Begić za SportSport.ba pa dodao:</p><p>- Da se nitko ne uvrijedi, sad kad bih dobio poziv BiH ne znam bih li se odazvao. Ne bih želio ispasti bahat, ali... Trenutačno radim na tome da dobijem rusku putovnicu, imam ruske agente i žele mi srediti papire kako ne bih bio stranac. Ne znam, možda bih drugačije pričao da sam dobio poziv. Ranije bih se sigurno odazvao, ali sad... Ne znam, morao bih dobro razmisliti.</p><p>Tko zna, možda je hrvatski branič na radaru ruskog izbornika <strong>Stanislava Čerčesova</strong> (57). U ruskoj reprezentaciji već su nekoliko godina Brazilci Guilherme (34) i Mario Fernandes (30), 'preko veze' je putovnicu dobio i Nijemac<strong> Roman Neustädter</strong> (32). </p><p>Begić je u Rusiji već više od tri godine, a ugovor ga s Rubinom veže do 2023. Visok je 197 centimetara i može pokriti pozicije stopera i desnog bočnog.</p>