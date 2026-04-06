Hrvat je novi trener Napolija!

Jasmin Repeša novi je trener talijanskog Napolija. Hrvatski košarkaški stručnjak potpisao je ugovor do kraja i sljedeće sezone.

Na klupi talijanskog kluba zamijenio je Alessandra Magra, koji je dobio otkaz nakon niza loših rezultata. Napoli je u 2026. godini pobijedio samo dvije od 12 odigranih utakmica i na 12. je mjestu na tablici s omjerom 8-15.

Repeši će Napoli biti sedmi talijanski klub u trenerskoj karijeri, prije Napolija vodio je Fortitudo iz Bologne, Romu, Benetton, Milano, Pesaro i Trapani. Sjećamo ga se i iz hrvatske reprezentacije, koju je vodio od 2006. do 2009. i od 2012. do 2015.