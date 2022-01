Nakon avanture u Szegedu, kažu, najsunčanijeg grada u Mađarskoj iako je to bilo daleko od sunčanog jer je temperatura bila dva stupnja ispod nule, mi smo u Budimpešti gdje je trenutačna temperatura bila šest stupnjeva ispod nule.

Međutim to nas ne treba obeshrabriti, u četvrtak hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuje utakmica protiv Crne Gore u kojoj se, prema najavama, očekuje preko 4000 hrvatskih navijača.

POGLEDAJTE VIDEO: Javljanje uživo iz Budimpešte

Navikli smo javljati loše vijesti, ali ovaj put donosimo i dobru: još nije obrađen nijedan PCR test pa nemamo novozaraženih. Loše je što Hrvatska igra u 15.30 pa će EHF poslati rezultate, kako smo doznali iz razgovora s izbornikom i nekim ljudima u organizaciji, tek pola sata prije utakmice!

Odnosno, Hrvoje Horvat neće znati gotovo do samog početka na koga može računati, kakvu taktiku složiti, koga staviti, tko može igrati, tko ne smije, tko je pozitivan, tko je negativan i hoće li morati preslagivati momčad pred početak utakmice.

- Ma nitko ne zna, što da vam kažem? Četiri sata treba da stignu testovi, stizali su nam praktički u posljednji trenutak, sad kad igramo u najranijem terminu, ne znam ni kad će stići - slegnuo je ramenima izbornik Horvat.

Organizacija Eura je u kaosu nakon ispadanja Mađarske s turnira, vjerovali su domaćini da bi mogli i do finala, ne znamo s kojim pokrićem, a upravo o Mađarima ovisi kad će reprezentacije dobiti rezultate testiranja.

Vratio se Mirko Alilović nakon četiri godine. Zadnju utakmicu odigrao je na Euru u Zagrebu protiv Češke, a nakon toga, poslije 169 utakmica rekao "zbogom".

Suludo vrijeme zahtijeva i suluda rješenja pa je izbornik nakon četiri godine apstinencije okrenuo i broj Mirka Alilovića. On je spremno rekao "dolazim" jer mu je reprezentacija dala puno u životu i želio joj se zahvaliti za sve što je proživio. To je najbolji primjer mladim igračima kako se treba odnositi prema hrvatskom dresu. Danas smo razgovarali s njim i rekao je: "To je moja obveza i odgovornost.

Pitali smo izbornika Horvata, da se malo našalimo, zna li sastav protiv Crne Gore, a on je rekao da zna. Na golu Pešić - valjda. Iza njega Alilović - valjda, Martinović - valjda uz neizostavan smiješak. Gotovo je nemoguće reći tko će zaigrati za Hrvatsku, tko će biti pozitivan na PCR testu.

- Ma, jasno, to vam mogu odmah reći, ha, ha... Što da vam kažem?! Ovisimo o testovima. Suludo mi je bilo što govoriti o taktici, sastavu, kad ne znamo tko će se probuditi pozitivan, što će reći rezultati.

Da, to je točno. Igrači samo nemoćno sjede i čekaju kad će se pojaviti Ivica Maraš, glasnogovornik saveza, i priopćiti rezultate testa.

- A, čujte, ne mogu vam opisati kako mi je kad moram doći dečkima i reći: 'Ne smiješ igrati, pozitivan si'. A prije toga vidim kako svi čekaju da ne kažem njihovo ime - kaže Ivica Maraš, dobri duh reprezentacije.

Nažalost, tako je. Igrači u svojim sobama čekaju da se kažiprst usmjeri na njih, kao jasan znak da se ne trebaju skidati nego krenuti u izolaciju. Tako je i uoči susreta protiv Crne Gore.

- Ne znam što očekivati od utakmice kad ne znamo ni tko će igrati. Svaki dan netko otpadne, svaku utakmicu očekujemo s novim vijestima, tko će igrati, tko neće, tko smije... Nisam ovo nikad u karijeri doživio i teško mi je govoriti o nekoj taktici - rekao je Luka Cindrić.

Postavlja se i veliko pitanje o kojem svi pričaju: koliko ovo Europsko prvenstvo ima smisla? Hrvatska je pozvala čak 34 igrača. Bit će tu problema i za EHF koji će morati napraviti 34 medalje ako Hrvatska dođe do polufinala i borbe za medalje.

No unatoč pandemiji, svakodnevnim pozitivnim testovima, otpadanju, izolaciji, karanteni, igrači nisu izgubili smisao za humor. Atmosfera na treningu bila je kao da smo u finalu Europskog prvenstva. A to je dobar znak da smo na dobrom putu. Pobjeda protiv Crne Gore još bi podignula ionako dobru atmosferu, za subotu protiv Danske očekuje se 10.000 hrvatskih navijača. I zato je lijepo vidjeti izbornika da unatoč problemima, s kojima se nije susreo niti jedan hrvatski izbornik prije njega, nije izgubio duh, nije klonuo nego pokušava održati reprezentaciju na visokoj razini.