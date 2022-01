I golman Marin Šego (36) dobio je poziv "u pomoć" iz Mađarske, gdje se iz dana u dan zbog problema s korona virusom mijenja sastav hrvatske rukometne reprezentacije na Euru. No morao ga je odbiti.

- Reprezentacija je svetinja, po meni bi u reprezentaciju uvijek morali biti pozivani najbolji igrači, bez obzira na godine i na klub u kojem igraju. Na žalost, kod nas to nije uvijek slučaj, i to je prava šteta. Imam to potrebu reći, ne mogu ni ja uvijek šutjeti, pa kome smeta neka mu smeta, njegov problem - kazao nam je Šego i dodao:

- Ipak, sad nije vrijeme za podjele, nego podršku.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši otputovali u Budimpeštu

Zašto sad nije u Budimpešti s reprezentacijom?

- Istina je da sam odbio odazvati se, ali isključivo zbog toga što imam virozu, upalu grla, temperaturu 40, a da vijest bude gora, iz kluba su me jučer obavijestili i da sam pozitivan na korona virus. Jednostavno nisam bio u stanju igrati - dodao je Marin, nakon kojega je izbornik zvao Mirka Alilovića (36) i Dominika Kuzmanovića (20).

No to što su njegovi razlozi neodazivanja posve opravdani ne znači i da Šego nije razočaran time što ga izbornik Hrvoje Horvat uopće nije imao u planu. Nije ga nazvao od ljeta, nije ga obavijestio da na njega ne računa za Euro.

- Nedavno me moj klupski trener pitao hoću li na Euro, čovjek je radio neke planove i zanimalo ga je može li na mene računati ili ne. Nisam mu znao reći idem li ili ne jer me nitko nije ni nazvao. Kad sam mu rekao da ne znam, samo se nasmijao. A što da mu kažem kad ne znam ni sam zašto me nisu ni nazvali, a kamo li pozvali. Zadnje što sam se čuo s izbornikom Horvatom bilo je još prije pola godine kada mi je kazao da će pozivati neke mlađe - objasnio je Marin, koji će Montpellier zamijeniti bundesligašem Göppingenom.

Ono što ga je također pogodilo je i što je ovaj zadnji poziv iz Mađarske stigao preko glasnogovornika reprezentacije, a ne preko izbornika!?

- Nazvao me glasnogovornik reprezentacije Ivica Maraš. Istina je da smo mi dobri, da se dugo poznajemo, ali red bi bio da me nazvao izbornik osobno. No to je duga priča, možda za drugo vrijeme, nakon Europskog prvenstva. Reprezentacija je svetinja i nije vrijeme za razgovore te vrste, bit će vremena za to nakon prvenstva, sada je vrijeme za podršku.

Što se tiče reprezentacije i dosadašnjih utakmica, Šego je zadovoljan.

- Puno je novih imena u reprezentaciji, ali koliko vidim svi su se dobro uklopili. Svima nam je žao što se toliko igrača silom prilika mijenja, ali mi je drago da su priliku dobili neki mladi i oni koji nisu bili ni u prvom ni u drugom planu... I svi su je dobro iskoristili i potvrdili da se na njih i u budućnosti može računati. Mislim da će oni igrati sve bolje i bolje što prvenstvo bude odmicalo, nadam se da će i rezultat biti dobar, no u situaciji kad ne znamo ni tko će biti na raspolaganju izborniku za sljedeću utakmicu, a kamo li do kraja prvenstva, sve su prognoze nezahvalne - zaključio je Šego.