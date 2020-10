Hrvati ih razbili 10-0 pa iskreno priznali: Sutra idemo na posao

Nisam očekivao poraz Grčke, ali znali smo da će u Litvi drugi gubiti bodove. Jedino je normalno razmišljanje da možemo otići na Euro. Drago mi je što dečki vjeruju, rekao je izbornik Igor Bišćan

<p>Sve frustracije nakon remija u Češkoj prošli mjesec <strong>hrvatska nogometna U-21 reprezentacija</strong> iskalila je na San Marinu koji je u Kranjčevićevoj primio čak deset komada u kvalifikacijama za Euro (10-0). Izbornik <strong>Igor Bišćan</strong> morao je biti zadovoljan najuvjerljivijom pobjedom u povijesti ove generacije.</p><p>- Ovakve utakmice su ozbiljne koliko si ti ozbiljan. Dečki su bili ozbiljni, rastrčani i ova uvjerljiva pobjeda je posljedica toga. Razlika u kvaliteti je stvarno jako velika i samo je bilo pitanje koliko ćemo biti dobri. Bili smo baš dobri i utakmicu smo iskoristili na najbolji mogući način. Sad se spremamo za puno važniju u Grčkoj - rekao je Bišćan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska U-21 nakon San Marina</strong></p><p>Vjetar u leđa šansama za plasman "mini vatrenih" na Euro poraz je Grčke u Litvi 2-0 pa su sada naši drugi na ljestvici s jednakim brojem bodova, dva manje od vodeće Češke koja ima utakmicu više. Pobjednici i pet najboljih drugoplasiranih idu izravno na Euro, a play-offa nema.</p><p>- Nisam iznenađen rezultatom Grčke. OK, nisam baš očekivao da će izgubiti, ali igrali smo tamo i spoznali kvalitetu Litve koja je ipak dosta čvršća i ozbiljnija momčad od ovog San Marina i ne toliko lošija od Grčke. Komentirali smo da će sasvim sigurno netko tamo ostaviti bodove. Prošlo kolo je Škotska jedva pobijedila tamo, sad su oni pobijedili Grke - rekao je izbornik i nastavio:</p><p>- Mislim da je Grke poraz protiv nas baš dobro uzdrmao jer su jedva pobijedili San Marino nakon te utakmice. Evo, i sad su izgubili pa su sigurno u ozbiljnim problemima, na nama je da sad to iskoristimo.</p><p>- Porazi nikad nisu dobra stvar. Ovo je njima treća loša utakmica u nizu. Neće nas dočekati u najboljem ozračju, ali treba zaboraviti ono što je bilo u Varaždinu (5-0), što im se događalo u zadnjoj utakmici. Ulog je ogroman, i oni očekuju da se pobjedom protiv nas opet vrate u igru za plasman. Morat ćemo se maksimalno spremiti kao i za prošlu utakmicu s njima. Trebamo analizirati još današnju utakmicu i sve će biti na mjestu da opet pobijedimo.</p><p>- Jedino normalno razmišljanje je da možemo otići na Euro. Temeljimo optimizam na našoj kvaliteti. Situacija je takva da nam ništa drugo osim pobjeda ne znači ništa. Ići ćemo na sve to, pobijediti sve do kraja. Vjerujemo u to da ćemo uspjeti. Prva je Grčka, sad ćemo se skoncentrirati na to i onda ćemo razmišljati dalje. Nećemo razmišljati predaleko, nećemo biti presigurni u bilo što jer je nogomet nepredvidiv. Nikad ne znaš što ti prva iduća utakmica nosi. Ali drago mi je što su dečki pozitivni, da vjeruju - rekao je Bišćan.</p><p><strong>Luka Ivanušec</strong> zabio je hat-trick.</p><p>- Znali smo da ćemo si, ako uđemo ozbiljno, napraviti utakmicu laganom. Ušli smo ozbiljno, zabili već u trećoj minuti pa nam se sve otvorilo. Dalje smo očekivano nastavili utakmicu u dobrom ritmu. Završilo je lijepom pobjedom - rekao je igrač Dinama i dodao:</p><p>- Razlika je u kvaliteti. Jednostavno, vidi se da oni nisu ozbiljna nogometna razina. Bez podcjenjivanja, ali prevelika je razlika u kvaliteti. Grčka? Bit će drugačija utakmica nego ovdje. Sigurno su nas jako dobro skautirali i dobro će se pripremiti za nas. Sve nam se tu otvorilo, vidjet ćemo kako će biti tamo. Očekujemo tvrdu i tešku utakmicu.</p><p>Hajdukov veznjak <strong>Darko Nejašmić</strong> dodao je dva komada u razmaku od samo četiri minute. Po jedan su gol dodali Sandro Kulenović, Lovro Majer, Dario Špikić, Dario Vizinger i Joško Gvardiol.</p><p>- Rezultat pokazuje da nismo podcijenili protivnika, da smo ušli maksimalno ozbiljno, što je trener od nas tražio. Naravno da nam je drago. Dižemo u ovakvim utakmicama samopouzdanje i 10-0 se ne pobjeđuje svaki dan. To je sve pozitivno, naravno - rekao je Nejašmić i dodao:</p><p>- Grčka? Mislim da neće biti utakmica kao u Varaždinu, nego da će biti dosta čvršća. Ali mislim da smo stvarno dobra momčad, vjerujemo u sebe, vjerujemo da ćemo otići na Euro i nadam se da ćemo to i pokazati u sljedećim utakmicama.</p><p><strong>Martin Erlić</strong> godinama igra u Italiji i poznaje jezik pa je nakon utakmice stigao popričati s jednim igračem San Marina.</p><p>- Dogovorili smo se u svlačionici da moramo ući jako ozbiljno u utakmicu. Svi znate kakav je nogomet. Ako ne uđeš 100 posto, protivnik te kazni. Tako da smo stvarno ušli koncentrirano, sad imamo nekoliko dana da se spremimo za Grčku - rekao je stoper i dodao:</p><p>- Baš sam pričao s napadačem. Kaže mi: "Dečki sutra idu na posao", oni se ne bave nogometom profesionalno. Ali bitno je da smo dobili utakmicu i uzeli tri boda. Grčka? Izgubila je 2-0 od Litve, ali mi se moramo bazirati na nas i našu igru. Znamo da možemo dobiti budemo li pravi. Imamo sad tri, četiri dana da se dobro pripremimo i da pobijedimo.</p><p>- Nama igra samo pobjeda ako mislimo ići na Europsko prvenstvo. Moramo ući jednako ozbiljno i koncentrirano u utakmicu kao i u Varaždinu i mislim da ne bi trebalo biti problema. Znamo našu kvalitetu, moramo se dobro pripremiti i to je to.</p>