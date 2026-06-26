Hrvati okupirali Rockyjev kip: Philadelphia se sprema za navijačku ludnicu 'vatrnih'

Hrvatski navijači iz udruge Mi Hrvati stigli su u Philadelphiju uoči utakmice Hrvatske i Gane. Jedna od prvih postaja bio im je poznati kip Rockyja, nezaobilazan simbol grada i omiljeno mjesto za fotografiranje posjetitelja.

Navijači su se ondje okupili s hrvatskim zastavama i obilježjima te još jednom pokazali da se atmosfera uoči utakmice polako zagrijava. Philadelphia je nova postaja njihova navijačkog putovanja nakon okupljanja u Dallasu i Torontu.

Foto: Mi Hrvati

Udruga Mi Hrvati priprema i veliki navijački program uoči susreta. Središnji događaj bit će povorka kroz grad sa stometarskom hrvatskom šahovnicom. Navijači će se okupiti i na dan utakmice te zajedno krenuti prema stadionu.

Očekuje se dolazak Hrvata iz SAD-a, Kanade, Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Fotografiranje kod Rockyjeva kipa tako je bilo tek uvod u navijačku ludnicu koja će zahvatiti Philadelphiju.