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Hrvati okupirali Rockyjev kip: Philadelphia se sprema za navijačku ludnicu 'vatrnih'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hrvati okupirali Rockyjev kip: Philadelphia se sprema za navijačku ludnicu 'vatrnih'
Foto: Mi Hrvati

Udruga Mi Hrvati priprema i veliki navijački program uoči susreta. Središnji događaj bit će povorka kroz grad sa stometarskom hrvatskom šahovnicom

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Hrvatski navijači iz udruge Mi Hrvati stigli su u Philadelphiju uoči utakmice Hrvatske i Gane. Jedna od prvih postaja bio im je poznati kip Rockyja, nezaobilazan simbol grada i omiljeno mjesto za fotografiranje posjetitelja.

Navijači su se ondje okupili s hrvatskim zastavama i obilježjima te još jednom pokazali da se atmosfera uoči utakmice polako zagrijava. Philadelphia je nova postaja njihova navijačkog putovanja nakon okupljanja u Dallasu i Torontu.

Foto: Mi Hrvati

Udruga Mi Hrvati priprema i veliki navijački program uoči susreta. Središnji događaj bit će povorka kroz grad sa stometarskom hrvatskom šahovnicom. Navijači će se okupiti i na dan utakmice te zajedno krenuti prema stadionu.

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Očekuje se dolazak Hrvata iz SAD-a, Kanade, Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Fotografiranje kod Rockyjeva kipa tako je bilo tek uvod u navijačku ludnicu koja će zahvatiti Philadelphiju.

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