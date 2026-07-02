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Hrvati razvijaju 100-metarsku šahovnicu i pretvaraju Toronto u 'Cro-ronto' uoči Portugala

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hrvati razvijaju 100-metarsku šahovnicu i pretvaraju Toronto u 'Cro-ronto' uoči Portugala
SP 2026 Toronto: Veliki hrvatski korteo prema Toronto stadionu sa 100-metarskom zastavom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Vrata Croatia Housea otvorit će se u 13 sati, a navijače očekuju hrvatska hrana, piće, glazba, zabavni program i kulturni sadržaji. Ondje će organizirano pratiti utakmicu i svi koji nisu uspjeli osigurati ulaznice

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Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak u Torontu igra protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a hrvatski navijači pripremaju veliki program uoči jednog od najočekivanijih susreta turnira. Na suprotnim stranama naći će se dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, dok bi hrvatska zajednica u Torontu trebala osigurati spektakularnu atmosferu prije utakmice.

Na širem području Toronta i Hamiltona živi najveća koncentracija Hrvata u Sjevernoj Americi pa organizatori očekuju dolazak tisuća navijača iz Kanade, SAD-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Australije i drugih dijelova svijeta. Središnje okupljalište ponovno će biti Croatia House u Toronto Event Centreu. Canadian-Croatian Chamber of Commerce već je organizirao navijačko okupljanje tijekom utakmice grupne faze protiv Paname, a sada priprema još veći program.

Vrata Croatia Housea otvorit će se u 13 sati, a navijače očekuju hrvatska hrana, piće, glazba, zabavni program i kulturni sadržaji. Ondje će organizirano pratiti utakmicu i svi koji nisu uspjeli osigurati ulaznice. Velika navijačka povorka krenut će u 17 sati. Navijači će iz Croatia Housea krenuti ulicom British Columbia Road prema Lake Shore Boulevardu, gdje će razviti 100-metarsku hrvatsku crveno-bijelu šahovnicu.

SP 2026 Philadelphia: Navijači razvili veliku hrvatske zastavu na uoči utakmice s Ganom
SP 2026 Philadelphia: Navijači razvili veliku hrvatske zastavu na uoči utakmice s Ganom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Povorka će zatim nastaviti prema Hotelu X, gdje će spremiti zastavu. Navijači s ulaznicama zajednički će produžiti Newfoundland Roadom i Princes' Boulevardom prema istočnom ulazu na Toronto Stadium. Organizatori očekuju da će prilaz stadionu postati more hrvatskih zastava, dresova i crveno-bijelih kvadratića te da će povorka biti jedan od najupečatljivijih navijačkih prizora dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.

- Toronto je dom najveće hrvatske zajednice u Sjevernoj Americi i iznimno smo ponosni što ponovno možemo ugostiti hrvatsku zajednicu iz cijeloga svijeta na još jednom nezaboravnom slavlju Svjetskog prvenstva - rekao je Ivan Grbešić iz Canadian-Croatian Chamber of Commercea.

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Naglasio je da je Croatia House prerastao okvire običnoga navijačkog okupljanja i postao mjesto susreta hrvatskih navijača različitih generacija.

- To je mjesto gdje nastaju nova prijateljstva, gdje se okupljaju različite generacije i gdje se naši navijači ujedinjuju prije zajedničkog odlaska na stadion kako bi bodrili naše „vatrene”. Pozivamo sve da nam se pridruže i još jednom pretvore Toronto u „Cro-ronto” - poručio je Grbešić.

Navijači bez ulaznica nakon povorke moći će se vratiti u Croatia House, gdje će utakmicu Hrvatske i Portugala pratiti u organiziranoj navijačkoj atmosferi.

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