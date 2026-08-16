HRVATI SU NA KROVU EUROPE Hrvatski vaterpolisti su zlatni! Španjolci nam nisu mogli ništa

Hrvatski vaterpolisti do 20 godina ponovno su na europskom vrhu! Izabranici Zorana Bajića u velikom su finalu Europskog prvenstva u bugarskoj Varni svladali Španjolsku 17-14 i obranili naslov prvaka osvojen prije dvije godine. Time je Hrvatska zaokružila savršeno ljeto svojih mlađih reprezentacija – nakon U-16 i U-18 sastava, koji su ranije osvojili svjetska prvenstva, i U-20 momčad popela se na najviše postolje.

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Pokretanje videa... 02:01 Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Video: 24sata/pixsell

Najefikasniji hrvatski igrač u finalu bio je Gabrijel Burburan s pet pogodaka, dok je kapetan Maro Šušić četiri puta zatresao mrežu. Posebnu priču ispisao je rezervni vratar Antoan Špilar. Dobio je priliku u ključnom trenutku i pretvorio se u jednog od junaka finala, zaustavivši čak deset španjolskih udaraca uz odličnih 59 posto obrana.

Put do finala nije bio jednostavan. Hrvatska je natjecanje otvorila porazom od Italije 16-13, ali je već u sljedećem susretu svladala Mađarsku 14-13. U posljednjem dvoboju grupne faze bolja je bila i Grčka, koja je slavila 16-14, pa su Hrvati u nokaut-fazu krenuli s nešto težeg puta.

Tamo su pokazali pravo lice. Francusku su u osmini finala pregazili s 21-8, a potom su u četvrtfinalu u pravoj drami bili bolji od Srbije 14-13. U polufinalu su ponovno susreli Italiju, ali ovaj put nije bilo nikakve dvojbe; Hrvatska je slavila uvjerljivih 19-11 i izborila veliko finale.

Na kraju je iza njih ostalo pet pobjeda i dva poraza, ali ono najvažnije je zlato. Hrvatska U-20 reprezentacija tako je potvrdila kontinuitet uspjeha i još jednom pokazala koliko kvalitetno izgleda budućnost hrvatskog vaterpola.