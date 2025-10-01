Hrvati u centru pažnje diljem Europe, Barcelona čeka prvaka. Evo gdje gledati sve utakmice

Nakon uzbuđenja prvog dana, drugo kolo Lige prvaka nastavlja se u srijedu navečer s nekoliko nogometnih poslastica. U centru pažnje je sudar titana na Montjuïcu, gdje Barcelona dočekuje aktualnog prvaka Europe, PSG. Istovremeno, hrvatski treneri i igrači imat će ključne uloge u važnim dvobojima diljem kontinenta, Niko Kovač s Borussijom Dortmund traži prvu pobjedu, Igor Tudor vodi oslabljeni Juventus na teško gostovanje kod Villarreala, dok Joško Gvardiol s Manchester Cityjem gostuje kod Monaca, a Ivan Perišić s PSV-om u Leverkusenu.

Osveta na umu Barçe protiv europskog prvaka

Barcelona se vraća u akciju u vjerojatno najvećoj utakmici dosadašnjeg dijela sezone. U goste im stiže momčad koja je 31. svibnja deklasirala Inter 5-0 u finalu i po prvi put u povijesti podigla pehar Lige prvaka. Katalonci u dvoboj ulaze u sjajnoj formi, s pet uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima, i tražit će osvetu za bolan poraz od prije dvije sezone, kada ih je PSG na istom stadionu svladao 4-1 u četvrtfinalu.

Obje momčadi suočavaju se s velikim problemima zbog ozljeda. Barça će biti bez ključnih igrača poput Ter Stegena, Gavija i Raphinhe, dok PSG-u nedostaje cijela napadačka trojka, Marquinhos, Kvaratskhelia i Zlatna lopta Ousmane Dembélé. Ipak, talenta na terenu neće nedostajati. Očekuje se bitka na sredini terena gdje će se Pedri i Frenkie de Jong suprotstaviti moćnom trojcu Vitinhi, Joãu Nevesu i Fabiánu Ruizu. Dodatnu draž donosi dvoboj na krilu između Laminea Yamala i Nuna Mendesa. S obzirom na napadačku moć obje ekipe, čak i s izostancima, očekuje se otvorena utakmica s puno golova.

Vjerojatni sastavi:

Barcelona (4-2-3-1): Szczesny - Kounde, Araujo, Cubarsí, Martín - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Ferran - Lewandowski

PSG (4-3-3): Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Fabián - Hakimi, Ramos, Barcola

Tudor na teškom gostovanju

Srijeda donosi velike izazove za hrvatske stručnjake na klupama europskih velikana. Nakon što je preuzeo klupu Juventusa u ožujku, Igor Tudor se suočava s prvim velikim testom. Njegova momčad, nakon tri uzastopna remija (uključujući spektakularnih 4-4 protiv Borussije Dortmund u prvom kolu), putuje u Španjolsku na noge Villarrealu. "Žuta podmornica" ima savršen domaći učinak u La Ligi ove sezone i bit će izuzetno motivirana. Dodatni problem za Tudora su ozljede dvojice ključnih igrača, braniča Gleisona Bremera i veznjaka Khephrena Thurama.

- Imaju probleme zbog kojih ne mogu igrati, ali trebali bi se vratiti za utakmicu protiv Milana - potvrdio je Tudor, koji je najavio da će turski talent Kenan Yildiz započeti utakmicu.

Kovač i Dortmund traže prvu pobjedu protiv Baska

Nakon već spomenutog remija s osam golova u Torinu, Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača dočekuje Athletic Bilbao. Kovač, koji je na klupi od siječnja, očekuje "kompaktnog i dobro organiziranog protivnika" koji gaji poseban lokalpatriotizam s obzirom na politiku kluba da u momčadi ima isključivo baskijske igrače.

Dobra vijest za BVB je povratak prvog strijelca Serhoua Guirassyja, koji je spreman za nastup. S druge strane, Emre Can i Julien Duranville su izvan stroja. Dortmund nije primio gol u posljednje četiri utakmice Bundeslige i s optimizmom ulazi u dvoboj na svom Westfalenu.

Perišić u Leverkusenu, Gvardiol u Kneževini

U ostalim zanimljivim susretima, Ivan Perišić s PSV-om traži iskupljenje nakon domaćeg poraza (3-1) od Royale Union Saint-Gilloisea. Nizozemci gostuju kod Bayer Leverkusena, koji je također oslabljen neigranjem napadača Patrika Schicka. Perišić je u sjajnoj formi i vodeći je asistent nizozemske lige, pa će predstavljati glavnu opasnost za "apotekare".

U Kneževini, Monaco dočekuje Manchester City s Joškom Gvardiolom koji je odigrao sjajno protiv Napolija u trijumfu 2-0 prije dva tjedna. Domaćin je u prvom kolu teško stradao kod Club Bruggea (4-1), dok City dolazi nakon uvjerljive pobjede nad Burnleyjem (5-1). Zanimljivo, momčad Pepa Guardiole izgubila je posljednje četiri gostujuće utakmice u Ligi prvaka, što Monaco vidi kao svoju priliku. Bit će to i povratak Bernarda Silve na stadion gdje se proslavio, dok će Erling Haaland nastupiti 50. put u Ligi prvaka, natjecanju u kojem je već srušio brojne rekorde.

Gdje gledati Ligu prvaka uživo?

USG - Newcastle, 18.45, Arenasport 2

Qarabag - Kopenhagen, 18.45, Arenasport 3

Barcelona - PSG, 21 sat, Arenasport 1

Monaco - Manchester City, 21 sat, Arenasport 2

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, 21 sat, Arenasport 3

Villarreal - Juventus, 21 sat, Arenasport 4

multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5

Napoli - Sporting, 21 sat, Arenasport 6

Arsenal - Olympiacos, 21 sat, Arenasport 7

Bayer Leverkusen - PSV, 21 sat, Arenasport 8