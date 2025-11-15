Hrvati zabili Gibraltaru osam golova! Vrzić tri, Chelfi dva. Protiv Srbije za prvo mjesto

Hrvatski nogometaši do 19 godina starosti ostvarili su i drugu pobjedu na kvalifikacijskom turniru za Europsko prvenstvo 2026. godine. Nakon pobjede 2-0 protiv Gruzije u Karlovcu, igrači izbornika Siniše Oreščanina na istom su terenu uvjerljivo nadigrali Gibraltar 8-0.

Hrvatska je do poluvremena vodila 4-0, a posao im je dodatno u nastavku olakšao crveni karton gostiju za još četiri gola. Tri je zabio Luka Vrzić, dva Lovro Chelfi te po jedan Bruno Durdov, Karlo Šimić i Marko Aščić.

Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska nakon dva kola ima šest bodova i može biti gotovo mirna što se tiče prolaska u sljedeću kvalifikacijsku rundu. Za potvrdu prvoga mjesta Hrvatska u utorak dočekuje Srbiju na stadionu Rudeša. Iz sigurnosnih razloga policija je zabranila dolazak gledateljima.