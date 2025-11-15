Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA EP

Hrvati zabili Gibraltaru osam golova! Vrzić tri, Chelfi dva. Protiv Srbije za prvo mjesto

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvati zabili Gibraltaru osam golova! Vrzić tri, Chelfi dva. Protiv Srbije za prvo mjesto
3
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska nakon dva kola ima šest bodova i može biti gotovo mirna što se tiče prolaska u sljedeću kvalifikacijsku rundu. Za potvrdu prvoga mjesta Hrvatska u utorak dočekuje Srbiju na stadionu Rudeša

Hrvatski nogometaši do 19 godina starosti ostvarili su i drugu pobjedu na kvalifikacijskom turniru za Europsko prvenstvo 2026. godine. Nakon pobjede 2-0 protiv Gruzije u Karlovcu, igrači izbornika Siniše Oreščanina na istom su terenu uvjerljivo nadigrali Gibraltar 8-0.

Hrvatska je do poluvremena vodila 4-0, a posao im je dodatno u nastavku olakšao crveni karton gostiju za još četiri gola. Tri je zabio Luka Vrzić, dva Lovro Chelfi te po jedan Bruno Durdov, Karlo Šimić i Marko Aščić.

Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska nakon dva kola ima šest bodova i može biti gotovo mirna što se tiče prolaska u sljedeću kvalifikacijsku rundu. Za potvrdu prvoga mjesta Hrvatska u utorak dočekuje Srbiju na stadionu Rudeša. Iz sigurnosnih razloga policija je zabranila dolazak gledateljima.

UEFINA ODREDBA Hrvatska U19 protiv Srbije igra na dan pada Vukovara. Policija zabranila dolazak gledateljima
Hrvatska U19 protiv Srbije igra na dan pada Vukovara. Policija zabranila dolazak gledateljima

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!
IDEMO NA MUNDIJAL

Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1: Uvjerljiva i, možemo reći, dominantna pobjeda Hrvatske od 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70') pred 7846 gledatelja na Rujevici
Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'
NAKON POBJEDE

Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'

​Srpski mediji ističu kako su Farski Otoci šokirali Hrvatsku u 15. minuti, ali kako se onda dogodilo ono što su svi očekivali, dok SportSport iz BiH piše kako neki vide Hrvatsku na vrhu svijeta ​

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025