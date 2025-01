Hrvatica pobjeđuje, a što je s utrkom u Hrvatskoj? Snježne kraljice vjerojatno nema ni '26.

Bilo bi predivno da sam ovu pobjedu ostvarila na Sljemenu, to bi bio san snova. Žao mi je što nema sljemenske utrke, rekla je Zrinka Ljutić (20) za RTL.

U subotu su prošle dvije godine od posljednje utrke Snježne kraljice održane na sljemenskom Crvenom spustu i pete zagrebačke pobjede Mikaele Shiffrin u proljetnim uvjetima. Još jedna utrka za slalomašice trebala se održati drugoga dana, ali je preko noći topao vjetar dodatno istopio dio snijega i utrke nije bilo.

Dvije godine poslije hrvatsko skijanje ima vodeću slalomašicu i skijašicu u Svjetskom kupu, senzacionalnu Zrinku, a povratka utrke koja se, uz dvije godine pauze zbog lošeg vremena, održavala od 2005., još nema na vidiku. I vrlo vjerojatno neće je biti ni iduće godine!

- Ne bih htio da sada nesto prostestiram, jedino mi je žao da djeca nemaju gdje trenirati - rekao je Amir Ljutić, otac Zrinke i brata joj skijaša Tvrtka (22).

Nisu Sljemenu samo problem visoke temperature i nepredvidiva prognoza unatoč silnom trudu kojim organizatori tjednima ranije pripremaju stazu. I danas je, 18 mjeseci od ljetnog nevremena koje je pokosilo Zagreb i ostavilo veliku štetu u sjevernom dijelu zemlje, žičara trosjedežnica izvan upotrebe. Pala su velika stabla i uništila jedan njen dio. Gradska vlast odlučila je, umjesto popravka postojeće, graditi novu. A možda je moglo drugačije...

- Imali smo tri mjeseca da se to sve skupa napravi, trebalo je hitno reagirati, fiksirati utege da šumarija može izaći i maknuti trupce pa pojačanim održavanjem dovesti žičaru u funkciju. Sjedala su navodno sva uništena, ali prema mojoj slobodnoj procjeni, a gradio sam ovu žičaru 1988. pa se dobro sjećam i znam kakvi su ti stolci, njih je trebalo samo pofarbati i pripremiti za novu sezonu - govorio je bivši rukovoditelj sljemenskog skijališta Dragutin Žiljak za RTL još prije godinu dana.

Ove zime nema skijanja na sljemenskom Crvenom spustu, sjedežnica je teško oštećena i ne može se popraviti | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Što se samih sjedišta tiče, od njih 140 tek nekolicina je imala vidljiva oštećenja. Iz gradske tvrtke koja upravlja Sljemenom poručivali su da su oštećenja ipak bila prevelika za sanaciju.

"Stručnjaci iz austrijske tvrtke Doppelmayr obavili su monitoring i ekspertizu oštećenja te utvrdili da je opseg oštećenja prevelik za popravak, odnosno, vraćanje postojeće sjedežnice u funkciju. Slijedom navedenog, Crveni spust ove se godine neće moći koristiti za skijanje", priopćili su iz Upravljanja sportskim objektima.

Tek godinu dana nakon oluje, prošlo ljeto, Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za zamjenu viseće trosjedne žičare na Crvenom spustu novom četverosjednom žičarom. Posao su početkom studenoga, dakle prije dva mjeseca, dobile tvrtke Novi Volvox d.o.o. iz Crne Gore i Strucon d.o.o. iz Bosne i Hercegovine koje su poslale najpovoljniju ponudu.

"Planiranim zahvatom potrebno je u potpunosti demontirati postojeću 3-sjednu žičaru, demontirati nosive stupove sa svim drugim nosivim i nenosivim dijelovima koji čine postojeću žičaru uključujući i armirano-betonske temelje osnove i stupova postojeće žičare te ostale dijelove žičare (reduktor, pomoćni pogon, elektromotor, pokretna traka za ukrcaj skijaša itd.) i izgraditi novu viseću 4-sjednu žičaru s odvojivim stezaljkama (za četiri osobe) sa svim nosivim i nenosivim elementima na postojećoj trasi 3-sjedne žičare kapaciteta min do 2.000 putnika/h. Novoplanirana 4-sjedna žičara će imati donju okretnu stanicu i gornju pogonsku stanicu, bez međustanice", stoji u dokumentaciji.

Cijeli posao rušenja postojeće i izgradnje nove žičare trebao bi stajati oko 10 milijuna eura, a rok završetka je godinu dana. No s obzirom da posao do danas nije krenuo, nije realno očekivati povratak Snježne kraljice iduće sezone u novom terminu koji je najavio direktor skijaškog saveza Vedran Pavlek, početkom veljače, kad su temperature zraka tradicionalno povoljnije nego u ovo vrijeme.

Bez nove žičare ne samo da nema Svjetskog kupa, nego i skijanja za građane koji ne mogu u punom smislu uživati u snijegu kojega ovih dana ima na vrhu Medvednice. Hrvatski skijaši mogu odraditi treninge tek na kraćem Zelenom spustu uz kraću i neadekvatnu vučnicu.

Zagreb: Pripreme uoči početka prve utrke ženskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Za to vrijeme, oni koji su zadužili hrvatsko skijanje i Hrvatsku uopće u sportskim okvirima, osvajali olimpijske medalje i, konačno, doveli utrku u Zagreb poručuju:

- Snježna kraljica će se vratiti, imam osjećaj. Dugi niz godina postala je tradicionalna utrka, a teško je ostati imun na globalno zatopljenje i sve to. Mora se ići uz to. Ako postoji razumijevanje Svjetske skijaške federacije i našeg saveza, to se može prebaciti na drugi mjesec ili tako nešto - poručila je Janica Kostelić prije godinu dana.

- Hrvatski skijaški savez i dalje će raditi na povratku te utrke, oni razgovaraju o ostanku te utrke. Problem je u tome što nisu mogli jamčiti da će žičara biti u funkciji 2025., a bez žičare ne možemo organizirati utrku. Ali za budućnost se i dalje razgovara. Ono što sam ja uspio čuti da su relativno pozitivni oko toga da će se utrka vratiti na Sljeme - rekao je brat Ivica za 24sata prošlo ljeto.

Uspjesi Zrinke Ljutić i intoniranje hrvatske himne 18 godina od zadnjih Janičinih pobjeda opet su u fokus stavile problem s kojim se gradska vlast, najblaže rečeno, nije najbolje snašla. Dvije su godine izgubljene, vjerojatno i treća. Zaljubljenici u skijanje nadaju se, i posljednja prije nego što se skijaška karavana, koju mnoge svjetske zvijezde zbog jedinstvene atmosfere i organizacije hvale, vrati na Crveni spust. Zrinka, Filip Zubčić i drugi talentirani skijaši to su zaslužili.