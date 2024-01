Janica se prisjetila Sljemena: Kao da si na koncertu pa te nosi ekipa... Kraljica će se vratiti!

Zapravo nitko nije znao zašto sam izletjela. Haklala sam i to je bilo rješenje. Na Sljemenu nikad nisam uspjela odskijati bez greške, rekla je Janica Kostelić (42) o premijernom nastupu na sljemenskoj utrci Svjetskog kupa 2005.

Jedna od najboljih skijašica u povijesti prisjetila se nastupa na Crvenom spustu, u dokumentarnom filmu HTV-a Snow Queen Trophy, emitiranom u nedjelju. Rijedak je to medijski istup legende hrvatskog sporta posljednjih godina, nakon što se povukla iz javnosti i posvetila obiteljskom životu. Nakon rođenja sina Oskara početkom 2019., u rujnu je rodila drugo dijete.

POGLEDAJTE VIDEO: Janica u šetnji s djecom

Fenomenalni rezultati nje i brata Ivice, uz napor Hrvatskog skijaškog saveza, gradskih vlasti i potporu FIS-a, doveli su elitni događaj u glavni grad Hrvatske. Ovo je prva godina kako ga odlukom krovnog skijaškog tijela nema u kalendaru.

Janica je na Sljemenu nastupila samo dvaput. Prvi put 25.000 ljudi zaledilo je njeno ispadanje već nakon 15-ak sekundi jer je nagazila jedna vrata, a godinu poslije u jednoj od vožnji života bez štapa i rukavice osvojila je treće mjesto i bacila publiku u trans. Prije toga nastupa nasmijala se u kameru, kao da pritisak nije ni osjećala.

- Često sam vraćala film unatrag što se tiče pritiska. Ne mogu reći da je to bila trema, ne. Ali vjerujem da je u podsvijesti to moralo raditi - rekla je u filmu Brune Kovačevića.

A što će najviše pamtiti s nastupa u svom gradu? Što joj se motalo po glavi dok se spremala spustiti iz startne kućice, a oko nje deseci tisuća ljudi stvaraju huk i pale bengalke?

- Imaš osjećaj kao da lebdiš lagano i oni te guraju, kao da imaš kotačiće. Kao na koncertu kad te fura ekipa - nasmijala se Janica.

Foto: kraljigo

Janica: Snježna kraljica je tradicija

Budućnost Snježne kraljice nakon nekoliko godina mučenja s toplim vremenom pod velikim je upitnikom. Ali i ne samo zbog toga, već i zbog lošeg stanja žičare trosjedežnice nakon ljetošnjeg nevremena. Grad planira izgraditi novu, a Janica vjeruje da će FIS opet naći zajednički jezik s Hrvatskim skijaškim savezom i uvrstiti utrku u kalendar.

- Snježna kraljica će se vratiti, imam osjećaj. Dugi niz godina postala je tradicionalna utrka, a teško je ostati imun na globalno zatopljenje i sve to. Mora se ići uz to (povratak utrke, op.a.). Ako postoji razumijevanje Svjetske skijaške federacije i našeg saveza, to se može prebaciti na drugi mjesec ili tako nešto - poručila je Janica.

Njena riječ sigurno ima težinu u svijetu skijanja. Hrvatska i nakon Kostelića ostvaruje odlične rezultate u Svjetskom kupu, Filip Zubčić niže postolja, pridružili su mu se i Leona Popović i Zrinka Ljutić... Interes za povratkom spektakla svakako postoji.