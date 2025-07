Hrvatice izgubile od Turske i ostale bez četvrtfinala SP-a

Nakon pet pobjeda i stopostotnog učinka u skupini, s prvim porazom za hrvatske odbojkašice završilo je Svjetsko prvenstvo do 19 godina u Osijeku. Doduše, igrat će još u razigravanju za poredak od 9. do 16. mjesta, no ta mjesta nisu ona za koja su planirale igrati.

U utakmici osmine finala Hrvatsku je u Gradskom vrtu nadigrala Turska, završilo je 3-1 u setovima, ali izuzev drugog seta koji je Hrvatska dobila na razliku, Turkinje su apsolutno dominirale (25-12, 24-26, 25-13, 25-12). Ponovila se, nažalost, utakmica ovih generacija prije dvije godine u polufinalu Europskog prvenstva U-17 kada je Turska također pobijedila 3-1.

- Ovo u sportu najteže pada, daš toliko od sebe i ne uspiješ to materijalizirati. Moramo biti iskreni i čestitati Turskoj koja je bila bolja od nas, mi im jednostavno nismo mogli parirati. Nismo se mogli adaptirati na njihove fizičke mogućnosti. Bez obzira na sve, želim pohvaliti moj tim jer ono što su pokazale dosad zaslužuje da im kažemo bravo, da ih podržimo i da nastavimo dalje. SP nije završilo, sad se treba regenerirati i vratiti priču natrag jer smo odlučile uvijek se boriti do zadnjega - poručila je izbornica Svetlana Ilić.

Srijeda i četvrtak dani su odmora na Svjetskom prvenstvu, pa će Hrvatska u razigravanje za poredak krenuti 11. srpnja utakmicom protiv Srbije.