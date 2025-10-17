Obavijesti

24 SATA TRČANJA

Hrvatska će s 18 sportašica i sportaša nastupiti u ultraškom trčanju! Evo gdje gledati utrku

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska će s 18 sportašica i sportaša nastupiti u ultraškom trčanju! Evo gdje gledati utrku
Foto: Facebook

Utrka će trajati od subote u 10 do nedjelje u isto doba, a Hrvatska će imati po dva debitanta i u ženskoj i u muškoj konkurenciji

Hrvatska reprezentacija nastupit će na Svjetskom prvenstvu u trčanju na 24 sata. Od subote u 10 sati pa sve do nedjelje u isto doba devet će hrvatskih sportaša i sportašica borit će se u ultraškom trčanju. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' 01:07
Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' | Video: 24sata/Video

Izbornik Dragan Janković povest će hrvatsku ekipu u pravi trkački maraton, a ekipa koja će predstavljati Lijepu Našu. 

Hrvatska će nastupiti u sljedećem sastavu:

Ženska ekipa i osobni rekordi:

  • Paula Vrdoljak (Atletski Klub Sljeme) 238.032m – nacionalni rekord
  • Jozić Ines (Ultramaraton klub Mazator) 231.079m
  • Ankica Pavlovic (UMK Mazator) 224.706m
  • Veronika Jurišić (AK Sljeme) 223.676m
  • Ines Bašić (AK Sljeme) 220.547m
  • Kristina Tenšek (AK Sljeme) 206.624m
  • Katarina Bekavac (AK Sljeme) 191.079m
  • Meta IA Maja Urban (Atletski klub Maksimir) debitant
  • Irena Grim Fandango Irena Smojver (AK Sljeme) debitant

Muška ekipa i osobni rekordi:

  • Zdravko Jadrijev (MK Marjan) 259.550m – kapetan, nacionalni rekord
  • Hrvoje Vlašić (AK Sljeme) 252.427m
  • Tomislav Poljak (Atletski klub Martin Dugo Selo) 232.959m
  • Mislav Krmpotić (Atletski Klub Velebit ) 229.743m
  • Juro Buljan (AK Maksimir) 226.713m
  • Luka Kumić ( Atletski klub Nova Gradiška) 214.106m
  • Andrej Kljujev(AK Sljeme) 175.104m
  • Marinko Čubrilo (MK Marjan) debitant
  • Renato Dasovic (URT " Nexe Team") debitant

Utrku možete pratiti OVDJE

OSTALO

