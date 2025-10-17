Hrvatska će s 18 sportašica i sportaša nastupiti u ultraškom trčanju! Evo gdje gledati utrku

Hrvatska reprezentacija nastupit će na Svjetskom prvenstvu u trčanju na 24 sata. Od subote u 10 sati pa sve do nedjelje u isto doba devet će hrvatskih sportaša i sportašica borit će se u ultraškom trčanju.

Izbornik Dragan Janković povest će hrvatsku ekipu u pravi trkački maraton, a ekipa koja će predstavljati Lijepu Našu.

Hrvatska će nastupiti u sljedećem sastavu:

Ženska ekipa i osobni rekordi:

Paula Vrdoljak (Atletski Klub Sljeme) 238.032m – nacionalni rekord

Jozić Ines (Ultramaraton klub Mazator) 231.079m

Ankica Pavlovic (UMK Mazator) 224.706m

Veronika Jurišić (AK Sljeme) 223.676m

Ines Bašić (AK Sljeme) 220.547m

Kristina Tenšek (AK Sljeme) 206.624m

Katarina Bekavac (AK Sljeme) 191.079m

Meta IA Maja Urban (Atletski klub Maksimir) debitant

Irena Grim Fandango Irena Smojver (AK Sljeme) debitant

Muška ekipa i osobni rekordi:

Zdravko Jadrijev (MK Marjan) 259.550m – kapetan, nacionalni rekord

Hrvoje Vlašić (AK Sljeme) 252.427m

Tomislav Poljak (Atletski klub Martin Dugo Selo) 232.959m

Mislav Krmpotić (Atletski Klub Velebit ) 229.743m

Juro Buljan (AK Maksimir) 226.713m

Luka Kumić ( Atletski klub Nova Gradiška) 214.106m

Andrej Kljujev(AK Sljeme) 175.104m

Marinko Čubrilo (MK Marjan) debitant

Renato Dasovic (URT " Nexe Team") debitant

