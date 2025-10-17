Utrka će trajati od subote u 10 do nedjelje u isto doba, a Hrvatska će imati po dva debitanta i u ženskoj i u muškoj konkurenciji
24 SATA TRČANJA
Hrvatska će s 18 sportašica i sportaša nastupiti u ultraškom trčanju! Evo gdje gledati utrku
Hrvatska reprezentacija nastupit će na Svjetskom prvenstvu u trčanju na 24 sata. Od subote u 10 sati pa sve do nedjelje u isto doba devet će hrvatskih sportaša i sportašica borit će se u ultraškom trčanju.
Izbornik Dragan Janković povest će hrvatsku ekipu u pravi trkački maraton, a ekipa koja će predstavljati Lijepu Našu.
Hrvatska će nastupiti u sljedećem sastavu:
Ženska ekipa i osobni rekordi:
- Paula Vrdoljak (Atletski Klub Sljeme) 238.032m – nacionalni rekord
- Jozić Ines (Ultramaraton klub Mazator) 231.079m
- Ankica Pavlovic (UMK Mazator) 224.706m
- Veronika Jurišić (AK Sljeme) 223.676m
- Ines Bašić (AK Sljeme) 220.547m
- Kristina Tenšek (AK Sljeme) 206.624m
- Katarina Bekavac (AK Sljeme) 191.079m
- Meta IA Maja Urban (Atletski klub Maksimir) debitant
- Irena Grim Fandango Irena Smojver (AK Sljeme) debitant
Muška ekipa i osobni rekordi:
- Zdravko Jadrijev (MK Marjan) 259.550m – kapetan, nacionalni rekord
- Hrvoje Vlašić (AK Sljeme) 252.427m
- Tomislav Poljak (Atletski klub Martin Dugo Selo) 232.959m
- Mislav Krmpotić (Atletski Klub Velebit ) 229.743m
- Juro Buljan (AK Maksimir) 226.713m
- Luka Kumić ( Atletski klub Nova Gradiška) 214.106m
- Andrej Kljujev(AK Sljeme) 175.104m
- Marinko Čubrilo (MK Marjan) debitant
- Renato Dasovic (URT " Nexe Team") debitant
