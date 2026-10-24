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Hrvatska dobiva novu boksačku zvijezdu? Marko Milun sad ima istog promotora kao Hrgović

Piše Mato Galić,
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Hrvatska dobiva novu boksačku zvijezdu? Marko Milun sad ima istog promotora kao Hrgović
Foto: Instagram
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Marko Milun potpisao je ugovor s Frankom Warrenom, jednim od najpoznatijih promotora u boksu, što bi mu moglo otvoriti vrata prema većim priredbama i međunarodnoj publici

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Hrvatski teškaš Marko Milun (30) potpisao je ugovor s promocijskom kućom Franka Warrena, jednog od najpoznatijih promotora u profesionalnom boksu. Za hrvatskog boksača to je važan korak u karijeri i prilika za proboj na najveću svjetsku scenu.

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Milun je nakon poraza nokautom u drugom profesionalnom nastupu uspio preokrenuti svoju priču. Nanizao je šest pobjeda i stigao do profesionalnog omjera 7-1, a sada ga čeka novo poglavlje karijere pod okriljem jedne od vodećih boksačkih promotorskih kuća.

Warren je osnivač i čelnik Queensberry Promotionsa, promocijske kuće koja organizira velike boksačke priredbe i surađuje s brojnim poznatim imenima svjetskog boksa.

Među njima je i Filip Hrgović (34), najbolji hrvatski teškaš, koji također surađuje s Warrenovom promocijom. Takvo okruženje Milunu bi moglo otvoriti put prema kvalitetnijim protivnicima, većim priredbama i nastupima pred međunarodnom publikom.

Hrgović je godinama gradio status u svjetskom vrhu teške kategorije, a njegov primjer pokazuje kakve mogućnosti profesionalni boks može ponuditi hrvatskim borcima koji se uspiju nametnuti na međunarodnoj sceni. Ipak, Milun tek treba potvrditi da može napraviti iskorak na toj razini.

Ugovor s poznatim promotorom sam po sebi ne jamči borbe za velike naslove, ali otvara vrata prema širem tržištu i potencijalno većim mečevima. Hrvatski teškaš tako je napravio važan korak prema ostvarenju ambicija u profesionalnom boksu.

Foto: Instagram
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