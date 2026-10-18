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Dubois 'uništio' Wardleyja pred Hrgovićem! Zadržao WBO pojas

Piše Luka Tunjić,
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Dubois 'uništio' Wardleyja pred Hrgovićem! Zadržao WBO pojas
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Foto: John Sibley
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Ogromna su bila očekivanja za borbu nakon atraktivne borbe koju je engleski dvojac pružio u svibnju. Tada je Dubois slavio tehničkim nokautom u 11 rundi te nanio Wardleyju prvi profesionalni poraz

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Malo je tko očekivao kako će glavna borba boksačkog događaja u londonskoj O2 areni trajati svega deset minuta. I to računajući sva zbrajanja i prekide u nepune dvije runde borbe, u kojima je engleski boksač Daniel Dubois (29, 24-3) pobijedio sunarodnjaka Fabiana Wardleyja (31, 20-1-1) u meču za WBO-ov pojas prvaka.

Njihovu borbu pratio je i novopečeni IBF-ov prvak u teškoj kategoriji, hrvatski boksač Filip Hrgović, koji je krajem kolovoza došao do titule preko Mosesa Itaume. Dok Hrgović puni baterije za iduću borbu, u ulozi gledatelja pratio je borbu engleskih zvijezdi. I nije puno vidio, baš kao i svi u O2 Areni.

Daniel Dubois v Fabio Wardley - WBO World Heavyweight Title
Foto: John Sibley

Ogromna su bila očekivanja za borbu nakon atraktivne borbe koju je engleski dvojac pružio u svibnju. Tada je Dubois slavio tehničkim nokautom u 11 rundi te nanio Wardleyju prvi profesionalni poraz, ali imao je Fabio svoje dobre trenutke, štoviše, nokautirao je Duboisa u samo nekoliko sekundi borbe, a isto je ponovio i u trećoj rundi.

Ipak, njihov je revanš bio jednosmjerna ulica. Wardley je završio na podu u manje od 30 sekundi borbe, nekako se uspio vratiti na noge, ali Dubois mu nije dao prostora za dizanje. Svim je snagama išao na protivnika, a u drugoj rundi je Wardley više podsjećao na vreću za udaranje nego boksača. Njegov kut nije imao puno izbora, njegov je trener bacio u ring bijeli ručnik i signalizirao predaju, a Dubois je zadržao titulu.

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