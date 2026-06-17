Hrvatska i Engleska igrale su 11 puta. Svi pamtimo Moskvu

Hrvatska i Engleska do sada su odigrale 11 međusobnih susreta, a "Gordi Albion" je do sada bio uspješniji sa šest pobjeda, no ona najvažnija je otišla na stranu "Vatrenih".

Engleska je jedna od reprezentacija protiv kojih je Hrvatska odigrala najviše utakmica, čak 11.

Najviše puta samo igrali protiv Slovenije, 13 puta, protiv Turske i Francuske po 12 puta, a protiv Engleske i Španjolske po 11 utakmica.

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Premda je engleska reprezentacija ukupno gledano uspješnija, povijest ogleda Vatrenih i Gordog Albiona pamtimo po hrvatskom slavlju u polufinalu World Cupa u Rusiji, te velikom trijumfu na Wembleyju u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj.

Za sada su uspješniji Englezi, imaju šest pobjeda, Hrvatska je ostvarila tri, dok su dvije utakmice završile s neodlučenih 0-0.

Međutim, ona najvažnija, polufinale svjetskog prvenstva u Rusiji pripala je hrvatskoj vrsti koja je nakon produžetka pobijedila s 2-1. Hrvatski navijači još uvijek pamte i pobjedu na Wembleyju s 3-2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj. Bila je to sasvim sigurno, jedna od najvećih pobjeda hrvatske vrste u povijesti.

"Vatreni" su Gordom Albionu zatvorili vrata EURO-a 2008. godine, a oni nama uskratili mogućnost igranja na World Cupu 2010. u Južnoj Africi, jedinom svjetskom prvenstvu na kojem nismo bili nakon proglašenja hrvatske neovisnosti. Bili su bolji od nas i u skupini Lige nacija izbacivši nas iz elitnog razreda.

Posljednji put Hrvatska i Engleska su igrale na EURO-u lipnju 2021. Bio je to EURO po korona mjerama, pa na tribinama Wembleyja nije bilo previše hrvatskih navijača. Domaćin je slavio 1-0, a odlučio je pogodak Raheema Sterlinga u 57. minuti.

Foto: AC Milan

Englezi su dogurali do finala u kojem su izgubili od Italija nakon izvođenja jedanaesteraca, dok je Hrvatska ispala u osmini finala od Španjolske u ludoj utakmici nakon produžetaka.

Prvu međusobnu utakmicu igrali smo uoči EP 1996., a prijateljski susret u Londonu završio je bez pogodaka. Igralo se na starom Wembleyju, a briljirao je Marijan Mrmić s nekoliko sjajnih obrana. Hrvatsku je vodio Miroslav Blažević, a Engleze Terry Venables.

Drugi dvoboj također je bio prijateljski, a Englezi su slavili na stadionu Portman Road u Ipswichu s 3-1. Strijelci za 'Tri lava bili su Beckham, Owen i Lampard, dok je za hrvatsku vrstu pogodak postigao Ivica Mornar. Na hrvatskoj klupi sjedio je Otto Barić, a engleskoj Sven-Goran Eriksson.

Prva službena utakmica između ovih dviju reprezentacija odigrala se na EP 2004. u Portugalu, i to na stadionu Luz u Lisabonu. Bio je to dvoboj trećeg kola koji je odlučivao o prolazu u četvrtfinale.

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Hrvatska je povela u petoj minuti golom Nike Kovača, no Englezi su okrenuli rezultat golovima Scholesa (40) i Rooneyja (45, 68). Igor Tudor smanjio je na 2-3 u 73. minuti, no sve dvojbe oko pobjednika razriješio je Frank Lampard u 78. minuti. Nakon tog poraza Hrvatska se oprostila od EP-a. Momčadi su ponovo predvodili Barić i Eriksson.

Uslijedile su dvije utakmice u kvalifikacijama za EP 2008. U prvom susretu Hrvatska je na stadionu Maksimir pobijedila 2-0. Susret je obilježio vratar engleske vrste Paul Robinson, koji je promašio povratnu loptu Garyja Nevillea, koja je potom ušla u prazan gol. Hrvatska je slavila uz golove Eduarda (60) i Garyja Nevillea (68 – autogol).

Hrvatska je i prije londonskog uzvrata izvadila vizu za EP, dok je Englezima trebao bod. No izbornik Slaven Bilić i njegovi odabranici nisu imali milosti, pobijedili su 3-2. Strijelci za nas su bili Kranjčar (8), Olić (14) i Petrić (77), a za domaćine Lampard (56-11m) i Crouch (65). Bilić je bio na hrvatskoj, a Steve McClaren engleskoj klupi.

Engleski su mediji nakon te utakmice ''razapeli'' McClarena, a dobio je i nadimak "Wally with the Brolly" jer je utakmicu vodio s velikim kišobranom u ruci.

Ždrijeb je spojio Hrvatsku i Englesku i u kvalifikacijama za SP 2010. Prva utakmica u Zagrebu donijela nam je težak poraz 1-4. Engleze je preuzeo Fabio Capello, dok je na hrvatskoj klupi i dalje sjedio Slaven Bilić. Strijelci za Gordi Albion bili su Walcott (26, 59, 82) i Rooney (63), a za nas Mandžukić (78). Robert Kovač dobio je crveni karton. Bio je to prvi hrvatski poraz kod kuće nakon 18 godina.

Uzvrat u Londonu donio je još veću katastrofu. Engleska je slavila sa 5-1, što je jedan od naših najtežih poraz u povijesti. Dvostruki strijelci bili su Lampard (7-11m, 59) i Gerrard (18, 66), a jednom je mrežu pogodio Rooney (77), dok je jedini strijelac za Hrvatsku bio Eduardo (71).

Novi međusobni ogled dočekali smo u polufinalu World Cupa u Rusiji. Samouvjereni, gotovo bahati Englezi uoči polufinalnog sraza na Lužnikiju otpisali su "umornu i neuvjerljivu Hrvatsku". No buđenje je bilo grubo i okrutno.

Gordi Albion je poveo u petoj minuti sjajnim pogotkom Kierana Trippiera iz slobodnog udarca, uzvratio je Ivan Perišić u 68. minuti, a ludilo među hrvatskim navijačima izazvao je Mario Mandžukić pobjedničkim golom u 109. minuti. Veličanstvena Hrvatska ušla je finale SP-a, a Engleska je potom poražena i u susretu za broncu od Belgije.

Bilo je to četvrto uzastopno polufinale koje su Englezi izgubili na velikim natjecanjima. Crnu seriju započeli su u polufinalu EP-a 1968. godine izgubivši od Jugoslavije (0-1), potom su poraženi u polufinalu SP-a 1990. od Njemačke te u polufinalu EP-a 1996., i to oba puta na jedanaesterce, te od Hrvatske u polufinalu SP-a u Rusiji.

Uslijedili su i hrvatsko-engleski dvoboji u Ligi nacija. U listopadu 2018. na praznoj Rujevici završilo je 0-0, dok su u uzvratu Englezi slavili sa 2-1.

DOSADAŠNJI SUSRETI: Engleska – Hrvatska 0-0 (London - 24. travnja 1996. - prijateljska) Engleska – Hrvatska 3-1 (Ipswich - 20. kolovoza 2003. - prijateljska) Hrvatska – Engleska 2-4 (Lisabon-– 21. lipnja 2004. - EP u Portugalu) Hrvatska – Engleska 2-0 (Zagreb - 11. listopada 2006. - kvalifikacije za EP 2008) Engleska – Hrvatska 2-3 (London-– 21. studenoga 2007. - kvalifikacije za EP 2008) Hrvatska – Engleska 1-4 (Zagreb - 10. rujna 2008. - kvalifikacije za SP 2010) Engleska – Hrvatska 5-1 (London - 9. rujna 2009. - kvalifikacije za SP 2010) Hrvatska – Engleska 2-1 prod. (Moskva - 11. srpnja 2018. - polufinale SP-a) Hrvatska – Engleska 0-0 (Rijeka - 12. listopada 2018. - Liga nacija) Engleska – Hrvatska 2-1 (London - 18. studenog 2018. - Liga nacija) Engleska - Hrvatska 1-0 (London, 13. lipnja 2021. - EURO)