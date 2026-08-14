Hrvatska ima još prilika za medalju: Nakon Bloudeka, u borbu idu Kolak, Barbić i Koščak

Nakon što je hrvatski atletičar Marino Bloudek na senzacionalan način stigao do srebrne medalje na 800 metara na Europskom prvenstvu i danas su na programu nastupi naših atletičara. U Birminghamu nas čekaju nastupi Sare Kolak i Vite Barbić koja je osvojila srebro na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu do 20 godina.

Barbić i Kolak čekaju kvalifikacije u bacanju koplja, a tu je i Jana Koščak koja nastupa u svojem prvom sedmoboju ove godine.

- Ne bih rekla da su kvalifikacije teže od finala, već su zbog samo tri hica posebne. Recimo, ne uspiješ u prvoj seriji ostvariti ispravan hitac i odmah se stvari zakompliciraju - rekla je olimpijska pobjednica iz Rija 2016. Sara Kolak u razgovoru s Tomom Dragičevićem sa Sportskih novosti.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iza Sare Kolak je 12 velikih natjecanja, ovo joj je 13. seniorsko natjecanje te peto Europsko prvenstvo. 19-godišnjoj Viti s druge strane je ovo prvo seniorsko prvenstvo pet dana nakon što je briljirala na juniorskom SP-u.

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nisam htjela birati između dva natjecanja jer mi oba predstavljaju puno. Juniorsko SP zbog nastupa u svojoj, a EP zato što definitivno nisam htjela propustiti priliku za skupljanje iskustva na seniorskoj razini kad se zna koliko je težak taj prijelaz iz juniorske u seniorsku atletiku - rekla je Barbić.

Kolak je na ovaj EP došla s četvrtim prijavljenim rezultatom, 62,61 iz Ostrave prije mjesec dana. S druge strane, Barbić je s 60,71 iz Zagreba (PH) prije nepuna tri tjedna 13. na ulaznoj listi s ukupno 30 bacačica.

U borbu za medalju ide i Jana Koščak, koja će u Birminghamu krenuti u svoj prvi sedmoboj ove godine. Nekadašnja kadetska i juniorska prvakinja Europe, te svjetska juniorska prvakinja, koja je seniorski debi na velikom natjecanju upisala je prije dvije godine u Glasgowu. Ozljeda ju spriječila da krajem svibnja nastupi u sedmoboju u Götzisu.

Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koščak prvi sedmobojski dan u Birminghamu otvara na 100 metara s preponama, potom slijedi njezina najjača disciplina - vis - pa nakon poslijepodnevnog odmora još bacanje kugle i utrka na 200 metara.

Nastupi naših atletičara

Petak, 14. kolovoza

11.35 Jana Koščak, 100 m prepone (sedmoboj)

11.40 Sara Kolak, koplje (kvalifikacije, A)

11.50 Ivan Geronimo Šerić, motka (kvalifikacije)

12.25 Jana Koščak, vis (sedmoboj)

13.00 Vita Barbić, koplje (kvalifikacije B)

20.35 Jana Koščak, kugla (sedmoboj)

21.30 Marija Tolj, disk (FINALE)

21.55 Jana Koščak, 200 m (sedmoboj)