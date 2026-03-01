Hrvatska je i nakon poraza od Njemačke korak bliže Svjetskom prvenstvu. Evo što joj sad slijedi

Pobjeda nad svjetskim prvacima u ispunjenom Draženovom domu probudila je košarkašku euforiju, no šokantan poraz u Bonnu nakon ispuštenih 15 koševa prednosti mnoge je podsjetio na "staru, dobru hrvatsku košarku". Ipak, unatoč porazu 91-89 nakon produžetka, izabranici Tomislava Mijatovića napravili su važan korak prema Svjetskom prvenstvu koje se 2027. godine igra u Katru. Ključ je u boljoj međusobnoj koš-razlici s Njemačkom, što Hrvatsku i dalje drži na prvom mjestu skupine.

Kako pobjeda u porazu otvara vrata Katra?

Iako su Nijemci slavili u uzvratu, Hrvatska je u dvomeču bila bolja. Pobjeda u Zagrebu od pet koševa razlike (93-88) i poraz od samo dva u Bonnu znače da Hrvatska ima bolji međusobni omjer. To je presudno jer obje reprezentacije nakon četiri kola imaju identičan omjer od tri pobjede i jednog poraza. Zbog te prednosti, Hrvatska je vodeća u skupini E i u dobroj je poziciji uoči raspleta.

Već sada je sigurno da su naši košarkaši osigurali prolazak u posljednji krug kvalifikacija. No utakmice koje slijede nisu nimalo nevažne. Dapače, ključne su za ono što slijedi jer se svi bodovi protiv momčadi koje također prođu dalje prenose u sljedeću fazu. Zato pobjede u posljednjem prozoru prvog kruga postaju imperativ. Hrvatsku 3. srpnja čeka gostovanje kod Cipra, a 6. srpnja u Hrvatsku stiže Izrael. Pobjeda nad Izraelom bi značila prijenos dodatnih bodova i status favorita za odlazak na SP.

Odlučujući korak kroz novu skupinu

U drugom i posljednjem krugu kvalifikacija, tri najbolje reprezentacije iz naše skupine E (vjerojatno Hrvatska, Njemačka i Izrael) spojit će se s tri najbolje iz skupine F, u kojoj se natječu Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija. Formirat će se nova skupina od šest momčadi, a na Svjetsko prvenstvo u Katru plasirat će se tri najbolje.

Važno je napomenuti da Hrvatska u tom drugom krugu neće ponovno igrati protiv Njemačke i Izraela. Odigrat će ukupno šest utakmica, po dvije (doma i u gostima) protiv tri reprezentacije koje stignu iz skupine F. Ako Hrvatska dobije i Izraelce, za povratak na svjetsku smotru nakon 13 godina vjerojatno će si moći dopustiti još koji loš dan. Prve utakmice te završne faze na rasporedu su već u kolovozu ove godine.

Kad Hrvatska nastavlja kvalifikacije?

3. srpnja: Cipar - Hrvatska

6. srpnja: Hrvatska - Izrael

24. kolovoza - 1. rujna (dvije utakmice)

23. studenog - 1. prosinca (dvije utakmice)

22. veljače - 2. ožujka 2027. (dvije utakmice)