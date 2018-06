'Hrvatska je u vrhunskoj formi i to je ono što me zabrinjava...'

Navijači još imaju pravo da sliježu dojmove, međutim igrači, stručni stožer i oni koji su blizu reprezentacije moraju što prije ovu utakmicu stavit postrani. Bilo je prekrasno, moramo sad ovim najljepšim bojama bojati naš nogomet koji je dugo vremena bio pod negativnim prizvukom, a sada se događaju prekrasne stvari. Moramo uživati u tome zajedno s našim igračima - započeo je poznati hrvatski trener i bivši reprezentativac Krunoslav Jurčić, koji je gostovao u studiju 24sata.

Krunoslav Jurčić bio je dio brončane hrvatske reprezentacije u Francuskoj 1998. pa iz vlastitog iskustva prenosi što se trenutno događa u glavama naših junaka.

- Zadovoljstvo je kod njih vjerojatno veliko, stvara se jedna abnormalna količina energije koju treba sada pametno usmjeriti. To su sve prekaljeni internacionalci, oni imaju ovakve emocionalne šokove svaka tri dana, oni igraju u velikim europskim klubovima, njima se svaki dan događaju porazi i pobjede tako da to neće njih previše uzdrmati. Ono što je dobro jest da se stvorila izuzetno pozitivna atmosfera. Svaka reprezentacija, a posebno naša - mi smo skloni tim euforijama, pozitivnim i negativnim - jako ovisi o toj atmosferi, mi je sad imamo i to trebamo maksimalno iskoristiti.

- Imamo sad čak i mogućnost da odmaramo neke igrače, što je po meni veoma potrebno. Imali smo dvije utakmice gdje su se neki igrači potrošili enormno. Moraju se odmoriti da bi spremi dočekali osminu finala.

Pobjeda protiv Argentine

- To je bila utakmica koja se u prvom poluvremenu lomila, zavisila je od jednog poteza. Svakih pet minuta su se izmjenjivale šanse na jednoj i na drugoj strani, samo je bilo pitanje tko će prvi zabiti taj gol. Mi smo odigrali taktički po meni jednu izvanrednu utakmicu u smislu da je ta prednja naša linija odigrala fazu obrane fenomenalno, kao i u utakmici protiv Nigerije.

- Imali smo enormnu motiviranost, a kad to motiviranosti dodate njihove fizičke performanse - brzinu, agresiju - onda i tri, četiri igrača mogu napraviti takav pritisak da dovedete ekipu Argentine u velike probleme.

Hrvatska je sinoć igrala puno slobodnije od Argentine, koja je na svojim leđima nosila teret remija iz prve utakmice, a primijetio je to i Kruno Jurčić.

- Od početka, od intoniranja njihove himne, od krupnih kadrova faca njihovih igrača i njihovog trenera - ja nikad nisam vidio toliku količinu stresa u osobama i pojedincima argentinske reprezentacije. Ja nikad nisam vidio tako opterećene igrače. Oni su igrali s takvim teretom na leđima... Njihov trener je uvijek tako vodio igrače, ali on je izgledao izbezumljeno.

Ususret Islandu

Hrvatska je pobjedom protiv Argentine osigurala prolaz u osminu finala Svjetskog prvenstva, a već danas - i prije zadnje utakmice u grupi - može osigurati prvo mjesto skupine, ako Island i Nigerija remiziraju.

- Imate jedan fenomen sportske forme u nogometu. Vi kad igrate ovakav turnir, vi u početku ne bi trebali biti u vrhunskoj formi. Naša ekipa je u vrhunskoj formi i to je ono što me malo zabrinjava. Moramo odmoriti ove igrače tako da sve koncentriramo na osminu finala.

- Na klupi moramo pronaći dodatnu snagu, još dva, tri igrača koja će donijeti reprezentaciji neku novu snagu. Recimo, ja u Pjaci vidim jednog takvog igrača, Badelj je igrač koji bi mogao sa svojim tehničkim kvalitetama mogao predstaviti zamjenu za nekog od ovih igrača, Ćorluku treba pokušat dignut da dođe na određeni nivo iako je pauza bila velika. Imamo mi potencijal i na klupi.

Afera Kalinić

- Odluka izbornika je potpuno ispravna, tu nema nikakvog razgovora.

- Ja izvanredno poznajem Kalinića i mene muči sama činjenica što je njega dovelo do toga da on to napravi. Očito se u njemu skupila neka velika količina frustracije, vjerojatno potaknuta njegovim statusom u Milanu. Takva reakcija nije karakteristična za njega. Žao mi je što se to dogodilo, ali odluka izbornika je sasvim opravdana.

Domet ove reprezentacije

- Ako uđemo u tehničke i tjelesne kvalitete naše reprezentacije - mi nemamo limita. Ono što mene zabrinjava jest forma o kojoj sam pričao. Mi imamo potpuno krivu krivulju što se tiče sportske forme. Mi smo jučer bili u top formi, a ona se ruši ulazeći u jače i teže treninge. Mi nismo u takvoj situaciji da možemo lagano igrat protiv Nigerije pa onda s vremenom dizat formu, jer ako ispadneš, gotov si.

Suđenje i VAR

Ja sam davno rekao da sam protiv VAR-a. Možda on donosi dobre stvari, jer istina je istina, ali nogomet nije samo pravda. Nogomet ima nešto jače u sebi, ponekad i loša, kriva odluka čini nogomet lijepim - zaključio je Jurčić da VAR nije potreban, nego suci trebaju odrediti granicu do koje se smije ići.

