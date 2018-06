Perišić: Nije bitno s kim ćemo igrati, svi nas se moraju bojati

Još dugo nakon pobjede protiv Argentine, stadionom u Nižnjem Novgorodu se orila hrvatska pjesma, a slavili su i igrači u svlačionici nakon što su s dvije pobjede izborili plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Tek dva sata nakon utakmice napustili su svlačionicu, a tko zna koliko bi još ostali da nisu morali na zrakoplov.

- U obje utakmice smo pokazali da smo na pravom putu da postanemo prava ekipa. Svi trčimo i igramo odlično defanzivno, a to je jedini put prema pravom rezultatu. Znamo da imamo prave i kvalitetne igrače koji mogu u svakoj utakmici zabiti barem jedan gol - kazao je Ivan Perišić.

Perišić je naglasio kako su Vatreni već u prvom poluvremenu mogli riješiti posao.

- U prvom poluvremenu smo imali nekoliko lijepih prilika i već tada smo mogli sve riješiti. Vidjet ćemo kako će sutra igrati Island i Nigerija, no najvažnije je da smo u osmini finala.

Krilni igrač Intera nije se previše zamarao tko će tamo čekati Hrvatsku.

- Nije bitno koga ćemo dobiti. Bitno je da igramo dobro i da gledamo sebe. Ove pobjede će nas napuniti samopouzdanjem i svi se moraju bojati nas, a ne mi drugih - naglasio je Perišić zahvalivši se hrvatskim navijačima.

Mario Mandžukić je naglasio kako je cijela momčad bila 'man od the match'.

- Momčadski smo to sjajno odradili, momčad je bila 'man of the match' - kazao je Mandžukić dodavši:

- Svaka pobjeda je lijepa i ova danas je nešto posebno - naglasio je napadač torinskog Juventusa.

Šime Vrsaljko je istaknuo kako mu ova pobjeda predstavlja najveće zadovoljstvo.

- Moje srce ne može opisati kako se sada osjećam. Ovo je stvarno nešto posebno, igram za svoju domovinu, za svoju obitelj, prijatelje i za svoj narod. Bili smo bolja momčad, ali još ništa nismo napravili.

Branič Atletico Madrida se osvrnuo na riječi argentinskog izbornika Jorgea Sampaolija koji je smatra kako je njegova momčad domionirala cijelo vrijeme.

- Možda je gospodin Sampaoli gledao neku drugu utakmicu. Ja to nisam vidio tako. Ja sam vidio kako se Argentinci valjaju po podu i plaću. Bili smo čvršći i bolji, imali smo bolje prilike nego oni. Argentina će se morati dobro potruditi kako bi prošla dalje.

Vrsaljko je istaknuo kako je tek prvi cilj ostvaren, a to je prolazak skupine.

- Moramo i dalje ostati smireni i koncentrirani. Kada prođeš skupinu, onda su sva vrata širom otvorena. Mi imamo svoj cilj, a sada ćemo vidjeti koliko ćemo proći dalje.

Vrsaljko se zahvalio našim navijačima, kazavši kako su bili sjajni premda je na tribinama bilo skoro 20.000 Argentinaca.

- Kako su padali golovi tako su naši navijači bili sve glasniji. Hvala im što su uz nas - naglasio je.

