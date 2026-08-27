HRVATSKA OPET NA VRHU Sara Beram osvojila je zlato u boksu!

Boksačica Sara Beram osvojila je treće zlato za Hrvatsku na Mediteranskim igrama u Tarantu, ona je u finalu kategorije do 65 kilograma jednoglasnom odlukom sudaca sa 5-0 svladala Turkinju Semu Caliskan.

Prije Beram zlata za Hrvatsku osvojili su hrvač Ivan Huklek i plivač Toni Dragoja.

Zagreb: U Zagrebačkom boksačkom centru održava se međunarodni boksački turnir Zagreb Boxing Queen | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ukupno je ovo 23. odličje za Hrvatsku u Tarantu, uz tri zlata naši su sportaši dosada osvojili i 13 srebrnih te sedam brončanih medalja.