Ukupno je ovo 23. odličje za Hrvatsku u Tarantu, uz tri zlata naši su sportaši dosada osvojili i 13 srebrnih te sedam brončanih medalja
MEDITERANSKE IGRE
HRVATSKA OPET NA VRHU Sara Beram osvojila je zlato u boksu!
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Boksačica Sara Beram osvojila je treće zlato za Hrvatsku na Mediteranskim igrama u Tarantu, ona je u finalu kategorije do 65 kilograma jednoglasnom odlukom sudaca sa 5-0 svladala Turkinju Semu Caliskan.
Prije Beram zlata za Hrvatsku osvojili su hrvač Ivan Huklek i plivač Toni Dragoja.
Ukupno je ovo 23. odličje za Hrvatsku u Tarantu, uz tri zlata naši su sportaši dosada osvojili i 13 srebrnih te sedam brončanih medalja.
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