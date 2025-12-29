Hrvatska razbila Mađarsku pred Europsko prvenstvu u Beogradu

Pripremni turnir u Rotterdamu hrvatska vaterpolska reprezentacija završila je uvjerljivom pobjedom nad Mađarskom rezultatom 13-7 (0-2, 4-3, 5-1, 4-1).

Nakon pobjede protiv Turske (19-10) i poraza od Nizozemske (12-13), "barakude" su u posljednjem, trećem kolu turnira u Rotterdamu uvjerljivo porazile aktualnog svjetskog doprvaka Mađarsku sa 13-7.

U početku se dugo čekalo na prvi pogodak uopće. Tek u 5. minuti i to u našoj mreži, strijelac je bio za Mađare, Kovacs. Hrvatska u prvoj dionici nije postigla gol, dok su Mađari dva puta bili strijelci. Do kraja druge četvrtine Mađarska je održavala prednost i na poluvrijeme je otišla s golom prednosti (5-4).

No, ostatak susret protekao je u potpunoj dominaciji odabranika izbornika Ivice Tucka. Treću dionicu Hrvatska je dobila 5-1, a posljednju sa 4-1 za konačnih 13-7.

Hrvatsku ekipu je predvodio Loren Fatović sa četiri gola, dok su Rino Burić, Luka Bukić i Konstantin Harkov dodali po dva gola. Kod Mađara najefikasniji je bio Kristian Manhercz s dva gola.

Ovime su "Barakude" završile s utakmicama u kalendarskoj godini 2025. Hrvatska reprezentacija se vraća u domovinu u utorak, 30. prosinca, te će izbornik Tucak dati igračima slobodno do sljedećeg okupljanja, 2. siječnja 2026. u Dubrovniku.

Europsko prvenstvo u Beogradu počinje 10. siječnja, a traje do 25. siječnja. Hrvatska će igrati u skupini B zajedno s ekipama Grčke, Slovenije i Gruzije.