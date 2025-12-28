Obavijesti

NEOČEKIVANO

Iznenađujući poraz! Hrvatski vaterpolisti na pripremama izgubili od Nizozemske

Piše Domagoj Vugrinović,
Singapur: Svjetsko vaterpolsko prvenstvo: Hrvatska - SAD | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je od Nizozemske 13-12 u drugom kolu pripremnog turnira u Rotterdamu, u sklopu završnih provjera uoči Europskog prvenstva u Beogradu. Nakon pobjede nad Turskom, Barakude su upisale rijedak poraz protiv suparnika koji je tek povremeno znao parirati hrvatskoj reprezentaciji.

Izbornik Ivica Tucak i ovu je utakmicu iskoristio za široku rotaciju, a u zapisniku su ostali svi igrači koje je poveo na turnir. Na tribinama su ostali Toni Popadić, Vlaho Pavlić, Mislav Ćurković, Andrija Bašić i Luka Lončar. Na vratima su se izmjenjivali Ivan Marcelić i Marko Bijač, pri čemu je Marcelić u prve dvije četvrtine skupio sedam obrana, dok je kapetan reprezentacije u nastavku zaustavio pet udaraca.

Susret je veći dio vremena bio rezultatski izjednačen, a Hrvatska je do sredine treće četvrtine uglavnom održavala minimalnu prednost. Prijelomni trenutak dogodio se u nastavku te dionice, kada su Nizozemci prvi put pobjegli na dva gola razlike. U tom je razdoblju domaćin iskoristio nekoliko situacija s igračem više, uključujući i napad u kojem su istodobno isključena trojica hrvatskih igrača.

Hrvatska je imala velikih problema u realizaciji brojčane prednosti te je iskoristila tek šest od 15 prilika, dok je Nizozemska bila znatno učinkovitija. Dodatni problem predstavljala je i vrlo dobra večer domaćeg vratara Buitenhuisa, koji je susret završio s 13 obrana.

Početkom posljednje četvrtine domaćin je povećao prednost na 12-8, no Barakude su se tada trgnule i pojačale ritam. Pogocima Luke Burića i Lorena Fatovića Hrvatska se vratila u utakmicu, a nakon gola Josipa Vrlića za 12-11 činilo se da je potpuni preokret moguć. Ipak, de Weerd je u završnici pogodio za 13-11 i riješio pitanje pobjednika, dok je Marko Žuvela do kraja samo ublažio poraz.

U drugoj utakmici dana Mađarska je pobijedila Tursku 22-15, a Hrvatska će sljedeći nastup imati u ponedjeljak, 29. prosinca, kada u 18 sati igra upravo protiv Mađarske.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

