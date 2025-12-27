Hrvatski vaterpolisti uvjerljivi na početku pripremnog turnira

Hrvatska vaterpolska reprezentacija uspješno je otvorila međunarodnom turniru u Rotterdamu, koji služi kao važna provjera uoči Europskog prvenstva u Beogradu u siječnju 2026. godine. "Barakude" su u subotnjoj večernjoj utakmici svladale Tursku rezultatom 19-10, iako početak susreta nije nagovještavao tako uvjerljiv rasplet.

Izbornik Ivica Tucak u ovom je dvoboju svjesno posegnuo za kombiniranom postavom. Odmorio je kapetana Marka Bijača te Luku Bukića, Antu Vukičevića, Josipa Vrlića i Filipa Kržića, a hrvatski su reprezentativci na utakmicu stigli gotovo izravno s puta. Takve okolnosti ostavile su traga u uvodnim minutama, koje su obilježile tehničke pogreške i slaba realizacija igrača više.

Iako je Hrvatska rano povela 3-1, Turska je iskoristila neujednačenu igru "barakuda" te serijom pogodaka sredinom druge četvrtine došla do vodstva 5-3. Taj je trenutak, rijedak u međusobnim ogledima, kratko trajao. Loren Fatović realizirao je peterac, Andrija Bašić ubrzo je izjednačio, a Marko Žuvela preciznim šutom s vanjske pozicije vratio je prednost Hrvatskoj. Do odlaska na odmor Rino Burić pogodio je s centra, pa su Barakude na poluvrijeme otišle s minimalnih 7-6.

U drugom dijelu susreta Hrvatska je u potpunosti preuzela kontrolu. Pojačanim presingom i znatno boljom koncentracijom u napadu Barakude su slomile otpor suparnika, postigavši po šest pogodaka u trećoj i četvrtoj četvrtini. Ukupno su u nastavku zabile 12 golova, dok su primile samo četiri, čime su potvrdile veliku razliku u kvaliteti.

Posebno veseli podatak o drastično poboljšanoj realizaciji igrača više, koja je s početnih 1/6 narasla na konačnih 7/12. U strijelce su se upisali svi igrači u polju koji su nastupili, dok je najraspoloženiji bio Loren Fatović s pet pogodaka. Andrija Bašić dodao je tri gola. Vratari Toni Popadić i Ivan Marcelić ravnomjerno su podijelili minutažu, branili po dvije četvrtine i upisali po četiri obrane, pri čemu je Popadić u prvoj dionici zaustavio i peterac.

Turnir u Rotterdamu nastavlja se već u nedjelju, kada Hrvatska od 20 sati igra protiv domaćina Nizozemske. Posljednju utakmicu Barakude će odigrati u ponedjeljak, 29. prosinca, protiv Mađarske, koja će poslužiti kao još jedan vrijedan test u završnici priprema za Europsko prvenstvo.