Hrvatska socca reprezentacija je četvrta na SP-u! Poljska je bila previše moćna u borbi za broncu

Hrvatska je ostala bez medalje na sedmom socca Svjetskom prvenstvu u Essenu. Nakon poraza od Brazila 2-0 u polufinalu, hrvatska reprezentacija u borbi za broncu izgubila je od Poljske 6-0. Poljaci su mjesto u susretu za treće mjesto izborili nakon poraza od domaćina Njemačke 3:2.

Poljska je prednost stekla u završnici prvog dijela. Bartlomiej Debicki pogodio je u 13. minuti, a pet minuta poslije Krzysztof Elsner povećao je vodstvo. Hrvatska je u međuvremenu ostala s igračem manje nakon što je Nino Jurjević-Adžić dobio žuti karton, što je u socci kazna koja donosi isključenje na određeno vrijeme. Prije prvog poljskog gola Hrvatska je imala veliku priliku, no Nediljko Kovačević nije uspio iz blizine poslati loptu u mrežu.

Nastavak je donio još nekoliko poljskih pogodaka. Norbert Jaszczak najprije je zabio za 3-0, a svojim drugim golom u 33. minuti stigao je do ukupno deset pogodaka na turniru. Krystian Nowakowski u 35. minuti povisio je na 5-0, dok je konačnih 6-0 postavio Wojciech Trochim. Hrvatska je tako natjecanje završila na četvrtoj poziciji, a za naslov svjetskog prvaka večeras se bore Njemačka i Brazil.

Golove sa susreta s Poljskom pogledajte OVDJE.