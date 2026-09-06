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Hrvatska socca reprezentacija je četvrta na SP-u! Poljska je bila previše moćna u borbi za broncu

Piše Ivan Kužela,
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Hrvatska socca reprezentacija je četvrta na SP-u! Poljska je bila previše moćna u borbi za broncu
Foto: Marin Sušić
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Hrvatska socca reprezentacija ostala je bez medalje na SP-u u Essenu, a Poljska ih je u borbi za broncu pobijedila 6-0 i osvojila treće mjesto

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Hrvatska je ostala bez medalje na sedmom socca Svjetskom prvenstvu u Essenu. Nakon poraza od Brazila 2-0 u polufinalu, hrvatska reprezentacija u borbi za broncu izgubila je od Poljske 6-0. Poljaci su mjesto u susretu za treće mjesto izborili nakon poraza od domaćina Njemačke 3:2.

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Poljska je prednost stekla u završnici prvog dijela. Bartlomiej Debicki pogodio je u 13. minuti, a pet minuta poslije Krzysztof Elsner povećao je vodstvo. Hrvatska je u međuvremenu ostala s igračem manje nakon što je Nino Jurjević-Adžić dobio žuti karton, što je u socci kazna koja donosi isključenje na određeno vrijeme. Prije prvog poljskog gola Hrvatska je imala veliku priliku, no Nediljko Kovačević nije uspio iz blizine poslati loptu u mrežu.

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Nastavak je donio još nekoliko poljskih pogodaka. Norbert Jaszczak najprije je zabio za 3-0, a svojim drugim golom u 33. minuti stigao je do ukupno deset pogodaka na turniru. Krystian Nowakowski u 35. minuti povisio je na 5-0, dok je konačnih 6-0 postavio Wojciech Trochim. Hrvatska je tako natjecanje završila na četvrtoj poziciji, a za naslov svjetskog prvaka večeras se bore Njemačka i Brazil.

Golove sa susreta s Poljskom pogledajte OVDJE.

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