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HRVATSKA - SRBIJA Evo gdje gledati odbojkašice u lovu na senzaciju i četvrtfinale Eura

Piše Davor Kovačević,
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HRVATSKA - SRBIJA Evo gdje gledati odbojkašice u lovu na senzaciju i četvrtfinale Eura
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Foto: CEV
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Ako se ukaže bilo kakva prilika za pobjedu, pokušat ćemo je iskoristiti. Morat ćemo odigrati na najvišoj razini, rekao je izbornik Igor Arbutina

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Triler za trilerom prošle su hrvatske odbojkašice u zadnje tri utakmice u skupini Europskog prvenstva. Dva su, nasreću, riješile u svoju korist, protiv Slovačke i Crne Gore, pa su prohladno Švedsku, odnosno Göteborg napustile s kartom za Brno i osminu finala Europskog prvenstva.

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Srbija, prva na europskoj ljestvici, višestruki osvajač europskih, svjetskih i olimpijskih medalja, jedan je od favorita za zlatnu medalju, uz Italiju i Tursku, pa smo time sve rekli o tome kakav je izazov pred hrvatskim odbojkašicama u nedjelju od 19 sati (ArenaSport 2). Tijana Bošković, godinama ponajbolja igračica svijeta, i društvo u uvodnoj su skupini izgubile samo jedan set. No, ima i hrvatska kvaliteta da izazove susjede, nego što.

Foto: CEV

- Jako se veselimo tom ogledu i jedva čekamo da utakmica počne. Nadam se samo da smo teret ostvarenja osnovnog cilja, a to je bio ulazak u drugi krug, što smo si odavno zacrtali, skinuli s leđa naših djevojaka i da ćemo u opuštenom izdanju, koncentrirano i agresivno, probati parirati ekipi Srbije i tražiti priliku za osvajanje seta ili čak nešto više - rekao je izbornik Igor Arbutina.

Hrvatska i Srbija nemaju puno međusobnih ogleda na najvišoj razini, zadnji je još iz Lige nacija 2023. godine, Srbija je pobijedila 3-1. 

- U svakom slučaju, morat ćemo odigrati na najvišoj razini, oscilacije ćemo morati svesti na minimum, jer to je reprezentacija koja stalno drži visoku razinu igre, vrlo malo poklanja i da bi joj se pariralo, mora se odgovoriti na isti način. Tijekom dva seta s Italijom pokazali smo da možemo parirati u određenom dijelu i nadam se da ćemo se i u ovoj utakmici uspjeti nadigravati sa Srbijom, ali prije svega da ćemo odigrati dobru i zanimljivu utakmicu. A ako se ukaže bilo kakva prilika za pobjedu, pokušat ćemo je iskoristiti.

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