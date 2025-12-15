Hrvatska tenisačica pokazala koliko je proputovala u godinu dana. Brojka je nevjerojatna

Iza svakog meča profesionalnog tenisa stoji logistika koja rijetko dolazi u prvi plan. Sezona ne znači samo treninge i natjecanja, nego i gotovo stalno kretanje s kontinenta na kontinent, često bez vremena za oporavak ili planiranje. Upravo takvu godinu ima iza sebe Antonia Ružić (22), jedna od najuspješnijih hrvatskih tenisačica nove generacije.

Tijekom 2025. godine Ružić je nastupila na 26 turnira raspoređenih na četiri kontinenta, a tomu je dodala i dva kvalifikacijska susreta u Billie Jean King Cupu. U tom je razdoblju, većinom zrakoplovom, prešla ukupno 92.629 kilometara, što jasno pokazuje koliko je ritam profesionalnog tenisa zahtjevan, osobito za igračice koje se još probijaju prema vrhu.

Rezultati su, međutim, pratili taj napor. Antonia je sezonu započela kao 145. igračica svijeta, a završava je oko 70. mjesta WTA ljestvice s 925 osvojenih bodova. U pojedinačnoj konkurenciji odigrala je 78 mečeva i ostvarila omjer 47-25, uz još šest nastupa u reprezentativnom dresu. Njezin najbolji plasman u karijeri zasad je 69. mjesto, čime je ispunila jedan od glavnih ciljeva i ušla među 100 najboljih tenisačica svijeta.

Tenisačica iz Orehovice već godinama sustavno gradi karijeru. Dešnjakinja, koju trenira Juraj Dusparić, do sada je na Touru ostvari.a 206 pobjeda i 98 poraza te zaradila oko pola milijuna eura od nagradnih fondova. Iako još nije osvojila naslov u pojedinačnoj konkurenciji, kontinuitet nastupa i rezultata potvrđuje njezin stabilan napredak. Hrvatski olimpijski odbor prepoznao je taj potencijal još 2019. godine, kada joj je dodijelio Nagradu Dražen Petrović za mlade sportaše.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Predaha nema ni na kraju godine. Ružić će Božić provesti u Hrvatskoj, a već 26. prosinca putuje u Australiju. Ondje će odigrati dva pripremna turnira uoči Australian Opena, koji počinje 18. siječnja. Upravo na tom Grand Slamu želi ostvariti prvu pobjedu u glavnom turniru i simbolično obilježiti 23. rođendan.