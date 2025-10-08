Ružić izgubila od 12. na svijetu, ali Donna joj sad gleda u leđa

Clara Tauson, 12. tenisačica svijeta, zaustavila je put Antonije Ružić na WTA Masters 1000 turniru u kineskom Wuhanu. Naša je tenisačica Dankinji, koja konkurira za završni turnir najboljih osam, parirala u prvom setu, pa se ugasila (6-4, 6-0). No, mlada Čakovčanka sa širokim osmijehom može napustiti Wuhan jer ga napušta kao najbolja hrvatska tenisačica. Donna Vekić u toj će ulozi provesti još samo ovaj tjedan, a od ponedjeljka, kad se pribroje ovi bodovi, Ružić će biti prvi hrvatski reket, na 70. mjestu, dok će Osječanka pasti na 78.

OGLAS

Ružić je ovime probila još jednu granicu u ovoj godine u koju je ušla kao 142. na WTA ljestvici, a Vekić 19. Tad se nitko ne bi kladio u ovaj rasplet, no teniska sezona svašta može donijeti. Osječanki je dobio veliki pad, dok se Ružić iz turnira u turnir približavala vrhu.

Na "petstotici" u Monterreyu igrala je prvo četvrtfinale, na mastersima u Rimu, Montrealu i Pekingu vrijedno skupljala pobjede. U Wuhanu je, po renkingu, ostvarila i najveću pobjedu karijere pobijedivši Magdu Linette (WTA 38), ukupno četvrtu protiv tenisačica iz najboljih 50 u osmome meču, što je strašan omjer za nekoga tko još nije u tom društvu. Ali, postat će uskoro...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS