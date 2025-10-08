Donna Vekić kao najbolja hrvatska tenisačica provest će još samo ovaj tjedan, a od ponedjeljka, kad se pribroje ovi bodovi, Ružić će biti prvi hrvatski reket, na 70. mjestu, dok će Osječanka pasti na 78.
Ružić izgubila od 12. na svijetu, ali Donna joj sad gleda u leđa
Clara Tauson, 12. tenisačica svijeta, zaustavila je put Antonije Ružić na WTA Masters 1000 turniru u kineskom Wuhanu. Naša je tenisačica Dankinji, koja konkurira za završni turnir najboljih osam, parirala u prvom setu, pa se ugasila (6-4, 6-0). No, mlada Čakovčanka sa širokim osmijehom može napustiti Wuhan jer ga napušta kao najbolja hrvatska tenisačica. Donna Vekić u toj će ulozi provesti još samo ovaj tjedan, a od ponedjeljka, kad se pribroje ovi bodovi, Ružić će biti prvi hrvatski reket, na 70. mjestu, dok će Osječanka pasti na 78.
Ružić je ovime probila još jednu granicu u ovoj godine u koju je ušla kao 142. na WTA ljestvici, a Vekić 19. Tad se nitko ne bi kladio u ovaj rasplet, no teniska sezona svašta može donijeti. Osječanki je dobio veliki pad, dok se Ružić iz turnira u turnir približavala vrhu.
Na "petstotici" u Monterreyu igrala je prvo četvrtfinale, na mastersima u Rimu, Montrealu i Pekingu vrijedno skupljala pobjede. U Wuhanu je, po renkingu, ostvarila i najveću pobjedu karijere pobijedivši Magdu Linette (WTA 38), ukupno četvrtu protiv tenisačica iz najboljih 50 u osmome meču, što je strašan omjer za nekoga tko još nije u tom društvu. Ali, postat će uskoro...
