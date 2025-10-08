Obavijesti

Sport

Komentari 0
SMJENA NA VRHU

Ružić izgubila od 12. na svijetu, ali Donna joj sad gleda u leđa

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Ružić izgubila od 12. na svijetu, ali Donna joj sad gleda u leđa
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Donna Vekić kao najbolja hrvatska tenisačica provest će još samo ovaj tjedan, a od ponedjeljka, kad se pribroje ovi bodovi, Ružić će biti prvi hrvatski reket, na 70. mjestu, dok će Osječanka pasti na 78.

OGLAS
OGLAS

Clara Tauson, 12. tenisačica svijeta, zaustavila je put Antonije Ružić na WTA Masters 1000 turniru u kineskom Wuhanu. Naša je tenisačica Dankinji, koja konkurira za završni turnir najboljih osam, parirala u prvom setu, pa se ugasila (6-4, 6-0). No, mlada Čakovčanka sa širokim osmijehom može napustiti Wuhan jer ga napušta kao najbolja hrvatska tenisačica. Donna Vekić u toj će ulozi provesti još samo ovaj tjedan, a od ponedjeljka, kad se pribroje ovi bodovi, Ružić će biti prvi hrvatski reket, na 70. mjestu, dok će Osječanka pasti na 78.

'OVO NIJE KRAJ' Jedna od najboljih uzima pauzu od tenisa: 'Emocionalno i mentalno sam na rubu sloma'
Jedna od najboljih uzima pauzu od tenisa: 'Emocionalno i mentalno sam na rubu sloma'
ITF U ŠIBENIKU Ana, dobrodošla natrag! Konjuh osvojila turnir nakon tri godine
Ana, dobrodošla natrag! Konjuh osvojila turnir nakon tri godine
OGLAS

Ružić je ovime probila još jednu granicu u ovoj godine u koju je ušla kao 142. na WTA ljestvici, a Vekić 19. Tad se nitko ne bi kladio u ovaj rasplet, no teniska sezona svašta može donijeti. Osječanki je dobio veliki pad, dok se Ružić iz turnira u turnir približavala vrhu.

Na "petstotici" u Monterreyu igrala je prvo četvrtfinale, na mastersima u Rimu, Montrealu i Pekingu vrijedno skupljala pobjede. U Wuhanu je, po renkingu, ostvarila i najveću pobjedu karijere pobijedivši Magdu Linette (WTA 38), ukupno četvrtu protiv tenisačica iz najboljih 50 u osmome meču, što je strašan omjer za nekoga tko još nije u tom društvu. Ali, postat će uskoro...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
OGLAS
OGLAS
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025