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PRIPREME ZA PANAMU

Hrvatska trenira na stadionu Serbian White Eagles

Piše Filip Sulimanec,
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Hrvatska trenira na stadionu Serbian White Eagles
Foto: Hannah McKay

Naravno, najveći rival im je Toronto Croatia

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Vatreni će posljednji trening prije ogleda s Panamom odraditi u ponedjeljak, 22. lipnja, od 19 do 20 sati po lokalnom vremenu, na Centennial Parku u Torontu. Zanimljivo, taj sportski kompleks je dom kanadskog poluprofesionalnog kluba Serbian White Eagles FC.

Stadion ima 2200 mjesta, a najviše se koristi za nogomet, atletiku, kanadski nogomet te povremeno kabaddi. Stadion je izgrađen i otvoren 1975., a obnovljen je 2009. godine, kada su postavljene nove sjedalice i umjetna trava.

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Serbian White Eagles Football Club osnovan je 1968. godine u Hamiltonu u Ontariju, prvotno pod imenom Serbia FC, a nakon preseljenja u Toronto klub je postao poznat kao Serbian White Eagles. Riječ je o kanadskoj poluprofesionalnoj momčadi koja se natječe u Canadian Soccer Leagueu, ligi koja nije pod okriljem FIFA-e.

Domaća oprema tradicionalno je bijela i podsjeća na bijelog dvoglavog orla sa srpske zastave, a gostujući dresovi u maniri srpske trobojnice. U ozbiljniji natjecateljski ritam vratili su se 2006. godine ulaskom u Canadian Soccer League. Unutar svoje prve četiri sezone postali su tek drugi klub u povijesti CSL-a koji je četiri sezone zaredom stigao do finala prvenstva. Tijekom te četiri sezone osvojili su tri naslova prvaka divizije i jedan naslov ukupnog prvaka lige. Što se tiče posjećenosti, imali su najveći prosječan broj gledatelja u ligi. Naravno, najveći rival im je Toronto Croatia.

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