Hrvatske košarkašice bore se za EP: Nakon pobjede protiv Grčke, sljedeće protivnice su Dankinje

Hrvatsku žensku košarkašku reprezentaciju danas od 18 sati čeka kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo protiv Danske. Europsko prvenstvo igrat će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi.

Košarkašice su kvalifikacije otvorile pobjedom 76-73 protiv domaćina Grčke. Prvo poluvrijeme utakmice bilo je puno jednakih šansi za obje momčadi, a onda se Hrvatska odvojila na velikih +14. Grkinje su se vratile u posljednjoj dionici, ali ni ozljeda Nike Mühl minutu prije kraja utakmice nije prodrmala Hrvatsku.

- Što reći, ovo nam je jedna vrlo bitna pobjeda, korak dalje i veliki vjetar u leđa za naredne dvije utakmice. Mislim da smo dale apsolutno maksimum. Svaka od nas je igrala na sto posto, znale smo da utakmica neće biti lagana - rekla je reprezentativka Ana-Marija Begić.

Dankinje su izgubile od Makedonije 79:78, a zadnju pobjedu upisale su pred ljeto prošle godine, upravo protiv Grčke. Kod Hrvatica, upitna je Nika Mühl zbog ozljede i zbog administrativnih razloga neće igrati Shavonte Zellous.

- Borit ćemo se da pokažemo koliko vrijedimo i da vratimo Hrvatsku na Europsko prvenstvo, jer vjerujemo da tamo zaslužujemo biti. Spremna sam za nastavak. Kada istrčimo na parket i čujemo podršku s tribina, to nam daje dodatnu snagu u ključnim trenucima- rekla je Matea Tadić.

Utakmica se igra u Slavonskom brodu u dvorani Vijuš, a prijenos je na kanalu MaxSport 2 od 18 sati.