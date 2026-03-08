Novi težak poraz hrvatskih rukometašica. Slavila Francuska

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doživjela je još jedan uvjerljiv poraz od Francuske u kvalifikacijama za ovogodišnje Europsko prvenstvo, a nakon 19-30 u Bjelovaru, Francuskinje se pred svojim navijačima u Metzu slavile s čak 34-14 (19-9).

Za razliku od dvoboja odigranog prije tri dana, u kojem je već u 23. minuti Francuska bila na +10 (5-15), izabranice Ivice Obrvana su držale rezultatski priključak do polovice prvog poluvremena, kad je njihov zaostatak još uvijek bio samo dva gola (8-6). No, u drugih 15 minuta prvog dijela Francuskinje su postigle 11 golova, a primile samo tri i došle do dvoznamenkaste zalihe (19-9) prije odlaska u svlačionicu.

Bjelovar: Kvalifikacijska utakmica za EURO, Hrvatska - Francuska | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Time je drugo poluvrijeme pretvoreno u puku formalnost, a prednost francuskih rukometašica je nastavila rasti te je u 44. minuti došla do tada najvećih +14 (25-11). Nažalost, hrvatske reprezentativke su potpuno potonule u zadnjih devet minuta utakmice, kad su Francuskinje serijom 6-0 došle do okruglih 20 golova razlike (34-14).

Po dva pogotka su za Hrvatsku u Metzu postigle Dejana Milosavljević, Andrea Šimara, Veronika Babara i Katja Vuković. Ivana Kapitanović je imala šest obrana.

Pobjednice su predvodile Lucie Granier i Lena Grandveau sa po šest golova svaka, a pet ih je postigla Sarah Bouktit. Hatadou Sako je obranila 11 od 22 šuta, a Camille Depuiset je imala četiri obrane (4/7).

Bjelovar: Kvalifikacijska utakmica za EURO, Hrvatska - Francuska | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Francuskinje su ovom pobjedom došle do osam bodova i time osigurale plasman na Europsko prvenstvo, na koje će se plasirati i drugoplasirana reprezentacija iz svake od šest skupina, a pridružit će im se i četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Hrvatska je s četiri boda na drugom mjestu te joj preostaje u posljednja dva nastupa potvrditi plasman na Euro protiv inferiornih reprezentacija Finske i Kosova.

Za mjesec dana (9. travnja, 17.30 sati) hrvatske rukometašice će gostovati u Finskoj i već pobjedom u tom dvoboju mogu osigurati plasman na Europsko prvenstvo. Tri dana poslije (12. travnja, 18 sati) će u Zagrebu ugostiti reprezentaciju Kosova u posljednjem kolu kvalifikacija.

Europsko prvenstvo će biti održano u prosincu (3. - 20.12.), a domaćini će biti Češka, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Turska. Osim reprezentacija domaćina, izravan plasman su osigurale tri najbolje reprezentacije s prošlog Eura, Danska, Norveška i Mađarska.

Osim Francuske, mjesto na EP-u su kroz kvalifikacije uoči posljednja dva kola već osigurale i reprezentacije Nizozemske, Njemačke, Švedske i Španjolske.