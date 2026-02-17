Hrvatske trkačice najavile napad na finale Igara: 'Možemo među 15, vjerujemo u sebe...'

U srijedu, 18. veljače, kad će velika većina hrvatskih zaljubljenika u zimske sportove pratiti nastupe hrvatskih alpinki u slalomu na olimpijskoj stazi Tofane iznad Cortine d'Ampezzo, stotinjak kilometara jugozapadnije, trkačice na skijama Tena Hadžić i Ema Sobol će se natjecati u ekipnom sprintu slobodnom tehnikom.

U prva dva nastupa, u pojedinačnom sprintu klasičnom tehnikom te na 10 kilometara slobodnom tehnikom, 21-godišnja Tena Hadžić je ostvarila rezultate koji su je ostavili razočaranom. Posebno teško joj je palo 97. mjesto na 10 kilometara, koje je došlo i kao posljedica pada sredinom utrke.

- Malo treba prespavati nakon takve utrke, kad su mi emocije bile na vrhuncu. Svi su vidjeli da sam bila razočarana. Treba prespavati, malo se ohladiti. Pogreške se događaju. Jest da me koštalo dobrog rezultata, da se dogodilo u krivom trenutku i na krivoj utrci, ali to su stvari s kojima se treba suočiti i s kojima se treba znati nositi. I to je dio sporta - rekla je iskusnija iz dueta koji će u srijedu pokušati ostvariti bolji rezultat nego što ga je Tena ostvarila prije četiri godine s Vedranom Malec.

Tada je na programu bio ekipni sprint klasičnom tehnikom, a Malec i Hadžić su završile na 20. mjestu u kvalifikacijama. Tena od početka Igara tvrdi da ona i Ema mogu biti bolje od tog rezultata.

- Ja se tome zaista nadam. Mislim da to doista možemo. I Emi i meni je slobodna tehnika jača. Nadam se jako dobrom rezultatu. Ne mogu ništa obećati, osim da ćemo dati sve od sebe. Nadam se rezultatu koji bi poboljšao sveukupni dojam o našem nastupu na Igrama.

Peking: Hrvatski predstavnici u skijaškom trčanju nisu se plasirali u četvrtfinale sprinta slobodnim stilom | Foto: Jaki Franja/PIXSELL

Tri godine mlađa debitantica Ema Sobol je već "na iglama", jer je između dvije utrke bilo šest dana. Djevojke su ga iskoristile za odmor i trening.

- U ponedjeljak sam imala malo jači trening i osjećam se dobro. Što se tiče koljena, stanje je dobro, i jedva čekam start utrke.

- Trenirale smo i na drugoj lokaciji, 25 minuta od Tesera, na većoj nadmorskoj visini, nekih 1800 metara. Odlični su uvjeti. Probale smo se i malo odmoriti nakon distance. Malo ćemo i taktički prolaziti stazu - rekla je Tena Hadžić pa pojasnila o čemu se radi:

- U sprintu se ide punom snagom, ali samim tim što je utrka na kraćoj dionici, ima stvari na kojima se mogu dobiti dodatne sekunde, a koje mogu odlučivati o konačnom plasmanu. Kad kažem taktika mislim na putanje u zavojima, koju tehniku koristiti na određenim dijelovima staze. To su neke sitnice koje se trebaju 'izbrusiti', kako bi dobivale, a ne gubile sekunde.

Hrvatski predstavnici nisu uspjeli proći kvalifikacije skijaškog trčanja sprinta klasičnim stilom | Foto: Maxim Thore/BILDBYRAN/PIXSELL

Dobra je vijest da je staza u Teseru, koja je prije pet dana već bila prilično mekana, sada ponovno kompaktnija, što više odgovara hrvatskim reprezentativkama.

- Na treningu je u ponedjeljak staza bila odlična, tvrda. Nadamo se da će takva biti i na utrci. Vrijeme se ne bi trebalo bitnije mijenjati. Mislim da bi uvjeti mogli biti dobri - kazala je Hadžić.

U kvalifikacijama će svaka članica para jednom proći zadanu dionicu.

- Nama je taktika da idemo najjače od početka. Nama bi bio uspjeh da se kvalificiramo među 15 reprezentacija koje će nastupiti u finalu. Moramo dati sve od sebe na početku da bi uopće prošle dalje i razmišljale o nekoj taktici - mišljenje je Eme Sobol, koja je, kao i Tena, u kvalifikacijama pojedinačnog sprinta najviše problema imala na uzbrdicama, koji bi, s obzirom na promjenu tehnike, u srijedu trebao biti manje izražen.

- Tu nema faktora koliko dobro skije drže nego ideš onoliko koliko možeš. Naravno, mogu skije biti brže ili sporije, ali na to ne možemo toliko utjecati. Ide se na snagu i na spremnost, tako da će, što se toga tiče, biti bolje.

Poput Tene, i Ema s optimizmom gleda na mogućnost plasmana među 15 reprezentacija koje će nastupiti i u finalu.

- Prošle godine smo trčale na svjetskom prvenstvu. Ja sam imala zdravstvenih poteškoća i još se trčalo klasičnom tehnikom, a bile smo 17. Sad ćemo trčati slobodnom tehnikom. Nadam se da ćemo ući među 15, ali ako i nećemo, vjerujem da ćemo biti jako blizu - poručila je Ema Sobol.

Kvalifikacije će započeti u 9.45 sati. Budu li u njima uspješne i nađu se među 15 reprezentacija u redoslijedu, onda će od 11.45 sati nastupiti u finalu, što bi bio najbolji hrvatski rezultat u skijaškom trčanju na olimpijskim igrama. U finalu će svaka članica para po triput proći zadanu dionicu.

U srijedu je na rasporedu i muški ekipni sprint u kojem će Johannes Hoesflot Klaebo pokušati osvojiti i peto zlatno odličje na ovim Igrama, a ukupno deseto u karijeri, što još nikome nije uspjelo na zimskim olimpijskim igrama.