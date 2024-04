Hrvatski boksač nakon napada u Beogradu: 'Nisam spreman i fokusiran za meč, dotuklo me'

Nikica Radonić (27), prvak Hrvatske u boksu i kikboksu u kategoriji do 86 kilograma vratio se u Hrvatsku nakon neugodnog iskustva u Beogradu, gdje je bio na Europskom boksačkom prvenstvu. U ponedjeljak su ga trojica nepoznatih muškaraca pokušala napati, a on je, u strahu da napadači posjeduju nož, izbjegao konflikt, ali i ozlijedio nogu.

Radonić je objasnio kako se sve dogodilo u parku koji se nalazi u blizini hotela gdje je boravio. Nalazio se u Banjičkoj šumi i vježbao, a trojica su ga promatrali. Detalje je ispričao RTL-u.

- Jedan mi se kasnije približio i rekao mi 'došao sam da vidim, kako ti to radiš', a drugi me je s leđa pipnuo. Htio me udariti i ja sam se izmaknuo u stranu, pa me uhvatio po kosi. Vidim da je i treći tamo, mislim da nema nož. Onda sam brže otrčao, da se što prije maknem, pa sam uganuo gležanj - rekao je Radonić i dodao...

- Psihički me dotuklo to. Nisam spreman i fokusiran za meč.

U Sesvetama održano finale Prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Istaknuo je kako nije nosio na sebi hrvatska obilježja, a njegov trener Zvonimir Giljanović razočaran je što ih nitko nije nazvao iz Hrvatskog boksačkog saveza nakon napada na Radonića.

- Da se to dogodilo u Hrvatskoj na prvenstvu, Zagrebu ili Splitu i da se takav incident dogodio srpskom boksaču, to bi bilo na svim medijima. Dignule bi se stranke, Vučić svi, jer je napad na srpskog boksača, a ovdje ništa - poručio je.