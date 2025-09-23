Hrvatski četverac na pariće završio na posljednjem mjestu

Hrvatski četverac na pariće završio je nastup na Svjetskom veslačkom prvenstvu u Šangaju na posljednjem, 14. mjestu .

Boris Cesarec, Goran Mahmutović, Roko Bošković i Karlo Borković su u utorak nastupili u C finalu, a radilo se o dvoboju protiv irskog četverca. U prvih 500 metara je hrvatska posada još bila u vodećem položaju, ali od polovice staze Irci su pojačali tempo i došli do pobjede koja im je donijela 13. mjesto.

U ovoj utrci su hrvatski veslači imali vrijeme od 6:01.67 minuta, što je za više od 11 sekundi lošiji rezultat od onog ostvarenog u kvalifikacijama.

U srijedu će svoje druge nastupe na ovom Svjetskom prvenstvu imati preostale dvije hrvatske posade. David Šain će veslati u četvrtfinalu u konkurenciji samaca (4.47 sati po srednjoeuropskom vremenu), dok će se četverac bez kormilara, sastavljen od braće Sinković i Lončarić, boriti za plasman u finale (5,28 sati).