VIDEO Evo što radi Jakirović uoči utakmice karijere: Jeste snimili ovo? Stavite to na Instagram....

Foto: Hull City

Trener Hull Cityja Sergej Jakirović oduševio je na treningu pred finalom sezone! Njegova majstorija s loptom oduševila navijače i postala hit na Instagramu

Uoči najvažnije utakmice sezone, finala doigravanja za ulazak u Premier ligu atmosfera u Hull Cityju je na vrhuncu. Za to je zaslužan i njihov trener Sergej Jakirović, koji je samo dan prije okršaja na Wembleyju pokazao da i sam posjeduje zavidnu tehniku i smisao za opuštanje momčadi.

Na službenom profilu engleskog kluba objavljen je video u kojem Jakirović u opuštenom izdanju uzeo loptu u noge, a snimka s treninga je brzo privukla pažnju navijača.

Na videu se vidi 49-godišnji bosanskohercegovački stručnjak kako se priprema izvesti udarac iz kuta. Nakon kratkog zaleta, Jakirović je desnom nogom poslao loptu u savršenom luku prema golu.

Klub je u opisu videa ponosno istaknuo: "Iz prvog pokušaja", čime je majstorija dobila dodatnu težinu. Nakon postignutog gola, Jakirović se nasmijan okrenuo prema osobi koja ga je snimala i rekao:

​- Jeste li ovo snimili? Onda stavite na Instagram... - poručio je bivši trener Dinama. 

