Hrvatski golman brani u prvaku Švicarske: Lijevi bek zabija i 10 golova! Slavit ćemo 6-7 razlike

Nije samo bivši izbornik Hrvoje Horvat u švicarskom rukometu i prvaku Schaffhausenu. Desni bek Patrik Martinović bio je među Sigurdssonovim kandidatima i za Europsko prvenstvo, Nino Pavelić radi kao trener golmana, a jedan od golmana je i Moreno Car (29), nekoliko puta i dio hrvatske reprezentacije na pripremama. Nakon dugo godina u Nexeu, sezonu je počeo u Poreču pa dočekao poziv iz Schaffhausena nakon odlaska Kristiana Pilipovića.

- Očekivao sam da će se nešto dogoditi. Ispalo je super, prezadovoljan sam klubom, uvjetima, pa i svojom ulogom u momčadi. Zanimljivo, odmah druga utakmica bila mi je baš protiv Nexea u Našicama u Europskoj ligi - kaže golman iz Crikvenice.

Našice: 10. kolo Paket24 Premijer lige, RK Nexe - GRK Varaždin 1930 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Švicarce ste pratili na Euru?

- Naravno, imaju trojicu mojih suigrača iz Schaffhausena, to su Maros, Maister i Küttel. Još je nekolicina u švicarskoj ligi, a ostatak u Bundesligi. Ozbiljna momčad, na svim pozicijama. Na srednjem vanjskom imaju tri beka različitog tipa, Meister i Aellen jaki su jedan na jedan, poput Islanđana, a Ben Romdhane više radi za momčad. Rekao bih da im je lijevi vanjski Rubin najbolji igrač, može zabiti s 10 metara i 10 golova.

Malo detaljnije o vašim suigračima?

- Maros je kapetan, on se ozlijedio upravo nakon utakmice u Našicama i nismo ni zaigrali zajedno praktički. Može zabiti pet-šest golova bez problema, dobro igra s pivotima. Maros je jak, čvrst, igra trojku u obrani. Ljevak Küttel ne igra puno, dijeli kod nas minutažu s Martinovićem.

Jaku snagu imaju u budućoj zvijezdi Luci Sigristu i na golu?

- Tako je. Sjajan je individualac, ima i dobar šut, mislim da u Kriensu izvodi i sedmerce. Golman Nikola Portner je u jako dobroj formi, ali dobar je i Seravalli, koji iduće sezone iz Berna dolazi na moje mjesto. Imao je protiv Crne Gore 55 posto obrana. Rezultati čak i ne govore koliko su Švicarci dobri jer imaju pobjedu, poraz i dva remija, a vodili su protiv Slovenije i Mađarske velikom razlikom. Pitanje je što se dogodilo oba puta u zadnjih 20 minuta, ali svakako su ekipa koja bi i nas mogla namučiti. Bit će tvrda utakmica do 35. minute, a onda prognoziram našu pobjedu sa šest-sedam razlike.

Što kažete na naše golmane?

- Sva tri su izvrsna. Govore sad svi da nisu dosad bili na visokoj razini, ali uvijek potpisujem da golman obrani kad treba i kad se utakmica lomi, što je Kuzmanović učinio protiv Nizozemske i Islanda.

